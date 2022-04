Soleil Sorge finalmente l’ha svelato: “Dietro il mio aspetto da Pupa c’è…”

La Pupa e il Secchione: la confessione inaspettata della giurata

Tra poche ore andrà in onda la puntata de La Pupa e il Secchione alle 21:20 su Italia1. In giuria c’è anche Soleil Sorge, vera rivelazione dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Accanto a lei, come giurati, ci sono Antonella Elia e Federico Fashion Style. Dopo il caratterino mostrato al GF Vip tutti si aspettavano una Soleil agguerrita e invece, rispetto agli altri giurati, si sta dimostrando la più buona. Inoltre la Sorge sta mostrando una predilezione verso i secchioni. A tal proposito, intervistata dal settimanale Tele Più, Soleil dice:

“Dietro questo aspetto da Pupa io in realtà sono una grande secchiona”.

Soleil racconta dunque che quando era piccola era una grande appassionata di videogiochi e informatica. Il suo interesse per la tv, aggiunge, nasce proprio dal fascino per tutto quello che c’è dietro le telecamere. “Poi mi sono pupizzata negli anni scoprendo una femminilità che non sapevo di avere” conclude.

Soleil Sorge svela qual è la coppia che preferisce del reality di Italia1

Nel corso dell’intervista Soleil racconta la sua esperienza a La Pupa e il Secchione che si sta rivelando molto più bella di quanto avesse immaginato. Secondo Soleil è vero che il programma nasce con l’obiettivo principale di far sorridere ma è anche una scuola per scoprire lati di sé sconosciuti e inaspettati. Ad esempio, a dispetto di quello che si possa pensare, secondo la Sorge pupe e secchioni hanno molto in comune. In particolare le insicurezze e le carenze, per una categoria culturali e per l’altra nella fiducia verso il proprio aspetto estetico. Poi Soleil senza alcun problema si pronuncia sulla coppia che le piace di più:

“Laura e Orlando. Noi li chiamiamo i fotonici. Ci daranno tante soddisfazioni”.

Nuove rivelazioni sulla vita privata della giurata de La Pupa e il Secchione

Anche se al Grande Fratello Vip Soleil Sorge ha raccontato tanto di sé ci sono cose che ancora nessuno sa. Ad esempio Soleil racconta di essere stata una ragazza senza autostima sotto ogni punto di vista. In più i suoi genitori la mettevano molto sottopressione perché volevano che spiccasse nello studio e nello sport. Per lei non è stato facile cercare di soddisfare le loro aspettative.