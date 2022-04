Soliti Ignoti, attimi di ansia per Marco Liorni: poi accade l’inaspettato

Marco Liorni tiene tutti con il fiato sospeso: poi il finale inaspettato a Soliti Ignoti!

E’ stato il conduttore di Italia Si l’ospite vip di Amadeus nella puntata di Soliti Ignoti-Il ritorno andata in onda oggi, domenica 10 aprile 2022. Una partecipazione, la sua, andata decisamente bene: dopo alcuni secondi di ansia e grande suspance, durante i quali la regia lo ha inquadrato concentratissimo, ecco arrivato il finale che forse non si aspettava, con l’annuncio del parente misterioso che ha confermato la vittoria. Il signore entrato in studio alla fine della trasmissione era infatti proprio il padre dell’ignota numero 8, quella da subito individuata da Marco, anziché dell’altra ignota arrivata fino alla fine del gioco, ossia la numero 1.

5.800€ vinti da Marco Liorni nel quiz delle identità condotto da Amadeus: verranno devoluti in beneficenza

La vittoria a Soliti Ignoti ha permesso a Marco Liorni di aggiudicarsi 5.800€, una cifra non altissima ma comunque importante che, come le somme vinte da tutti gli altri personaggi del mondo dello spettacolo che lo hanno preceduto nel gioco del preserale di Rai1 negli ultimi due anni, verrà devoluta ovviamente in beneficenza. E al momento dell’annuncio della vittoria da parte del parente misterioso sia il conduttore di Italia Si che Amadeus hanno esultato e si sono scambiati un ‘batti cinque’, tra gli applasi del pubblico presente in studio il quale si è alzato.

Sono proprio padre e figlia, non era facile, quindi bravo Marco

ha commentato il padrone di casa complimentandosi con il collega. L’organizzazione alla quale verrà devoluta la somma vinta è SOS Villaggi dei Bambini Onlus, come peraltro Amadeus ha ricordato prima di salutare i telespettatori e dare la linea all’ultima puntata della fiction Noi.

Fine settimana difficile per il conduttore di Reazione a catena: addio all’ex concorrente Lucia Menghini

Quello appena trascorso non è stato un weekend facile per Marco Liorni: sabato, lo ricordiamo, ha pubblicato uno struggente messaggio d’addio sui social in memoria di Lucia Menghini, ex concorrente di Reazione a catena morta in un terribile incidente avveuto in Giordania, dove si trovava in vacanza con alcune amiche. Lucia aveva partecipato al quiz la scorsa estate con la squadra delle Pignolette. Aveva solo trent’anni.