Soliti Ignoti: Francesco Gabbani tiene tutti con il fiato sospeso, poi…

Francesco Gabbani, finale con suspance nel gioco di Amadeus: poi la vittoria

La serata da protagonista su Rai1 è iniziata nel miglior modo possibile per Francesco Gabbani. Il cantante e due volte vincitore del Festival di Sanremo è stato infatti il concorrente scelto da Amadeus per la puntata odierna di Soliti Ignoti, il gioco serale del primo canale italiano. Proprio prima di prendere il timone di Ci vuole un fiore, lo speciale evento affidato a Gabbani e Francesca Fialdini, l’artista toscano si è presentato questa sera, venerdì 8 aprile 2022, nel game show condotto dal presentatore di Sanremo. Il cantante ha segnato la sua presenza nel format con una importante vittoria, con attimi di grande suspense prima della gioia finale.

Soliti Ignoti, il cantante al settimo cielo: arriva un gran successo ed esulta anche il padrone di casa

La presenza di questa sera a Soliti Ignoti di Francesco Gabbani sarà fortunatamente ricordata con una vittoria. Il cantante è stato subito presentato da Amadeus in abiti insoliti: “Ciao Francesco, ben arrivato nell’insolita veste del concorrente”. In quei panni però il padre di successi enormi come Occidentali’s karma e Viceversa ha ottenuto una vittoria da 6.000 Euro a Soliti Ignoti per la grande gioia anche del presentatore e padrone di casa: “Evviva, bravo Francesco, complimenti a Gabbani!”. Il cantante si è poi lasciato andare all’esultanza liberatoria una volta compreso di aver messo mano sul bottino in palio. Ben fatto.

Il retroscena sulla vita privata dell’artista: in pochi sapevano…

Francesco Gabbani, padrone di casa di Ci vuole un fiore su Rai Uno questa sera, ha spesso badato a tenere lontano dai riflettori la propria vita privata. Non tutti sanno infatti che il cantante è legato sentimentalmente e da qualche tempo ha intrapreso una storia d’amore molto importante. Non si tratta di un rapporto nato anni fa, ma la storia che lega l’artista alla sua Giulia è comunque forte, come lui stesso ha raccontato tramite alcune dichiarazioni rilasciate da Mara Venier tempo fa: “Lei è la mia compagna, che è anche una mia collaboratrice. Siamo passati da firmacopie al ritrovarci nella nostra dimensione casalinga, che è stata serena. E’ stato un bel test per tante coppie”.