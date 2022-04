Francesco Gabbani: età, fidanzata, instagram, foto come non si è mai visto!

Francesco Gabbani: età, altezza e peso del cantante-conduttore di Ci vuole un fiore

Oggi venerdì 8 aprile 2022 e in prima serata su Rai Uno andrà in onda lo show incentrato su temi ecologici con Francesca Fialdini e Francesco Gabbani. Quest’ultimo è noto al pubblico per essere un cantautore e polistrumentista italiano, ed è nato il 9 settembre del 1982 a Carrara. L’artista 40enne è alto 180 centimetri e il suo peso forma è stimato intorno ai 70 chili.



Chi è la fidanzata Giulia: tutto sulla compagna dell’artista

Tra qualche ora quindi sui Rai Uno i telespettatori potranno seguire il programma “Ci vuole un fiore”, che vede alla conduzione Francesca Fialdini e l’ex vincitore del Festival di Sanremo. Il noto cantautore è impegnato sentimentalmente alla sua collaboratrice Giulia da cui sarebbe legato da quasi due anni, e con cui ha ritrovato la serenità dopo l’addio alla tatuatrice Dalila. I due sono molto riservati, visto che non amano mostrarsi insieme davanti alle telecamere, e a confermarlo è il fatto che sui loro rispettivi profili social hanno pubblicato pochissime foto che li ritraggono insieme. Francesco Gabbani nonostante la riservatezza ha dedicato la sua canzone “Viceversa” proprio alla sua fidanzata che ha definito l’altra metà della mela.

Il cantante ha rotto il silenzio sulla sua amata durante un’ospitata a Domenica In svelando un retroscena: “Lei è la mia compagna, che è anche una mia collaboratrice. Siamo passati da firmacopie al ritrovarci nella nostra dimensione casalinga, che è stata serena. E’ stato un bel test per tante coppie”. Sempre ai microfoni della trasmissione condotta da Mara Venier, l’artista di Carrara aveva dichiarato: “Sì, Giulia è il mio amore. Non stiamo insieme da tantissimo tempo ma quanto basta per definirla una storia d’amore importante”.

Profilo Instagram e foto particolari del cantante di Occidentali’s Karma

Il noto cantautore Francesco Gabbani ovviamente condivide scatti inerenti alla sua vita personale e professionale su Instagram, nel suo account ufficiale @francescogabbani in cui è seguito da quasi 650mila follower. Proprio nelle scorse ore l’artista ha pubblicato un filmato per ricordare ai telespettatori che questa sera andrà in onda su Rai Uno lo show green per sensibilizzare su temi ambientali che intanto è stato accorciato, inserendo questa didascalia: “Ma l’avete capito che stasera ci sarà da divertirsi con tutti gli ospiti?”.