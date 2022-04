Sonia Bruganelli e l’attacco a Barbara d’Urso: ora viene a galla un retroscena

La Pupa e il Secchione, rivelazione della moglie di Paolo Bonolis: “Ho una parte della produzione”

La moglie di Paolo Bonolis oggi ha concesso un’intervista ai microfoni di RTL 102.5 News nel programma Trends & Celebrities, ed è venuto a galla un retroscena del tutto inaspettato. In particolare nei giorni scorsi la nota imprenditrice ha messo un like a dei commenti contro Barbara d’Urso per i bassi ascolti con la trasmissione che sta conducendo su Italia Uno. Quando un utente della rete ha considerato di cattivo gusto il suo gesto, lei riferendosi alla collega ha precisato: “Penso abbia fatto un tentativo non riuscito di cambiare un format”. Poi la nota 48enne ha aggiunto: “Prima il format aveva la sua ragion d’essere nel ‘subire’ le pupe e non nel farle diventare macchiette di se stesse”. Poche ore fa Sonia Bruganelli ha svelato: “Ho una parte della produzione de La Pupa e il Secchione Show”.

Inoltre l’imprenditrice nata a Roma quando il giornalista e conduttore radiofonico Francesco Fredella le ha chiesto come sta dopo l’esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini come opinionista, ha affermato: “Sono tornata al lavoro vero, a fare la produttrice, mi riposavo di più senza”. Subito dopo invece ha anticipato di star collaborando per un nuovo programma: “C’è una novità che non posso dirvi, non è mia. E’ molto di concetto e un po’ particolare. E’ una novità proprio per questo”.

L’imprenditrice sul suo ruolo di opinionista al GF Vip 6 ammette: “Mi veniva l’ansia”

Sonia Bruganelli durante la chiacchierata a RTL 102.5 News, quando il giornalista Francesco Fredella le ha chiesto quanto le è mancato il suo lavoro di produttrice, ha prontamente sottolineato: “Io in realtà non l’ho lasciato”. A questo punto l’imprenditrice ha commentato l’esperienza fatta nel reality show condotto da Alfonso Signorini con il ruolo di opinionista: “Per quanto possa essere un programma che non era sulle mie spalle prendeva molto tempo. Io guardavo dietro, quello che si dicevano gli autori”. Dopo aver fatto capire che non sopportava quando Adriana Volpe si prendeva qualche secondo in più per fare un discorso a differenza sua, ha ammesso: “Mi veniva l’ansia, ho fatto fatica da quel punto di vista”.

Sonia Bruganelli rompe il silenzio su una ex gieffina: “Non l’ho intervistata però ci rivedremo”

La moglie di Paolo Bonolis inoltre ha rotto il silenzio sul suo programma “I libri di Sonia” anticipando: “La quinta edizione avrà ottanta personaggi del GF Vip”. Alla domanda se tra gli ospiti ci sarà anche Soleil Sorge, invece l’imprenditrice che di recente è intervenuta in difesa di Lulù Selassé ha risposto: “Non lo posso dire, per ora non l’ho intervistata perchè non ha ancora scritto un libro, però ci rivedremo, vi faremo sapere tutto”.