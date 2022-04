Squalifica Silvano Cugini di Campagna: “Nessuna alternativa”, Ilary Blasi severa

Silvano dei Cugini di Campagna squalificato, Ilary Blasi fa chiarezza: “Questo è il regolamento”

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de Le Iene. Tra gli ospiti c’era anche Ilary Blasi. Ovviamente Teo Mammucari non ha potuto esimersi dal chiederle se davvero Silvano dei Cugini di campagna è stato squalificato da L’Isola dei Famosi. E la popolare conduttrice si è fatta subito seria asserendo senza indugio alcuno che purtroppo non ci sono state alternative, visto che ha bestemmiato in diretta lunedì scorso:

“L’abbiamo squalificato, vabbè questo è il regolamento, per tale ragione siamo stati costretti a prendere questa decisione…”

Teo Mammucari scherza sulla squalifica di Silvano Michetti: Ilary Blasi non trattiene le risate

Ovviamente Teo Mammucari non ha potuto evitare di ironizzare sulla squalifica del naufrago dall’Isola dei Famosi. Difatti il popolare conduttore de Le Iene ha dichiarato che a Silvano dovrebbe essere dato senza ombra di dubbio un premio, soprattutto perchè ha infranto il regolamento appena ha messo piede a Cayo Cochinos:

“Ha preso il premio Bettarini d’oro, la bestemmia più veloce della terra…”

Ilary Blasi e Belen Rodríguez non hanno potuto far altro che ridere a crepapelle. E’ probabile che anche nella puntata di stasera de L’Isola dei Famosi verrà trattata tutta questa faccenda, magari dando la possibilità all’ex naufrago di salutare il pubblico a casa e scusarsi per la bestemmia. E inoltre ci sarà da capire come hanno reagito tutti gli altri naufraghi nel momento in cui la produzione ha dovuto dare questo brutto annuncio.

Ilary Blasi spiazzata dall’ironia di Teo Mammucari: “Silvano ha tirato la bestemmia subito dopo aver pestato un riccio”

Il conduttore de Le Iene ha poi continuato a fare battute sul naufrago squalificato dall’Isola dei Famosi, lasciando senza parole la sua collega lì ospite. Cos’altro ha detto? In pratica ha rivelato che Silvano potrebbe aver tirato una bestemmia dopo aver pestato magari un riccio di mare: “In pratica è arrivato sull’Isola, ha pestato un riccio ed ha sganciato un bestemmione…” E anche in questa occasione le risate in studio si sono sprecate. Chi alla fine non avrà riso troppo sarà stato purtroppo il diretto interessato, che dopo pochi giorni è stato costretto a tornare in Italia.