Stasera tutto è possibile non si ferma: sorpresa in arrivo martedì prossimo

Stasera tutto è possibile, oggi l’ultima puntata: ecco gli ospiti di Stefano De Martino

Si concluderà oggi (ma non del tutto, come spieghiamo nel secondo paragrafo), l’edizione 2022 di Stasera tutto è possibile, con Stefano De Martino alla conduzione, affiancato come nelle passate stagioni da alcuni volti fissi, primo fra tutti il simpaticissimo imitatore Vincenzo De Lucia. Ma chi sono gli ospiti dell’ultima puntata di Stasera tutto è possibile? Oggi, martedì 5 aprile, Stefano De Martino avrà sul palco dell’auditorium della Rai di Napoli Sergio Friscia, Paolo Conticini, Flora Canto, Antonio Giuliani, Andrea Dianetti, Marta Filippi, Peppe Iodice e Maurizio Mattioli, i quali si cimenteranno ovviamente nei divertentissimi giochi che per tanti martedì sera hanno intrattenuto e fatto ridere il pubblico del secondo canale della Rai.

Stasera tutto è possibile finisce ma non del tutto: prevista una puntata extra martedì prossimo, 12 aprile

Non smetterà di fare compagnia al pubblico di Rai2 Stasera tutto è possibile con l’ultima puntata di oggi: Stefano De Martino martedì 12 aprile sarà infatti di nuovo in video con un appuntamento che sarà un concentrato dei momenti più divertenti proposti nel corso di questa edizione, come apprendiamo dalla sezione dedicata ai palinsesti del settimanale DiPiùTV. Accanto a Stefano De Martino sia stasera che martedì prossimo ritroveremo, ovviamente, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, ma anche il succitato Vincenzo De Lucia, tutti e tre ospiti fissi nell’edizione dello show che terminerà fra qualche ora.

Stefano De Martino, finita l’esperienza su Rai2: dopo STEP non condurrà la nuova edizione di Made in Sud

Stasera tutto è possibile a parte, è di oggi la conferma dell’esclusione di Stefano De Martino dalla conduzione di Made in Sud 2022, dove a fare gli onori di casa a partire da lunedì 18 aprile saranno Clementino e Lorella Boccia, con la possibile partecipazione come ospite, in alcune puntate, di Rocco Hunt.