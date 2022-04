Tempesta d’amore, anticipazioni 21 aprile: Alfons preoccupa, Hildegard sconvolta

Anticipazioni Tempesta d’amore: Alfons parte per Roma, Hildegard scopre tutto

Anche le bugie bianche verranno a galla nella nuova puntata della soap opera tedesca. Per una serie di strane coincidenze infatti Hildegard e Alfons finiranno per dover ammettere le proprie piccole omissioni. Le anticipazioni delle telenovela, in onda tutti i giorni su Rete4 a partire dalle 20.00, svelano infatti che la moglie del concierge, tornerà in anticipo dal viaggio a Londra, dove era stata per aiutare la figlia Marie che aveva richiesto il suo intervento. Il fato vorrà però che al rientro a Bichlheim scoprirà da Vanessa e Max che il marito è partito per Roma e per di più in moto. Proprio così, il portinaio del Furstenhof, dopo il benestare di Cornelia, ha deciso di accompagnare Benni in Italia per permettergli di prendere un volo per la Nuova Zelanda e raggiungere la sua amata Sara. La notizia sconvolgerà la cuoca che sarà in pensiero per il marito e non mancheranno le discussioni.



Anticipazioni puntata di oggi: si riaccende la fiamma della passione per una coppia

Intanto nella puntata di oggi di Tempesta d’amore, oltre ad Alfons e Hildegard, saranno al centro della scena anche Maja e Florian. Dopo la fine della loro storia, la ragazza ha iniziato a frequentare il suo ex storico, Hannes, con il quale ha iniziato a fare sul serio, mentre il guardiacaccia ha avuto un breve flirt con Shirin. Tra i due ex ci sarà un nuovo avvicinamento e i ragazzi saranno sul punto di baciarsi… Qualcosa però li fermerà all’ultimo secondo evitando che i sentimenti prendano il sopravvento.

Tempesta d’amore, un personaggio perde la testa: cosa succederà nelle nuove puntate

Intanto nelle nuove puntate della telenovela tedesca, Florian capirà finalmente di che pasta è fatto il fratello e prenderà una decisione importante: convincerlo a costituirsi. Quando Ariane gli consegnerà le prove della colpevolezza di Erik Vogt, e lo spingerà a parlargli, il guardiacaccia non avrà nessuna esitazione. Dopo aver visto il lato oscuro del consanguineo lo convocherà nella sua baita, gli mostrerà i documenti che lo inchiodano e gli imporrà di costituirsi alla polizia per avere uno sconto di pena e non peggiorare la sua situazione. In questo modo Cornelius sarebbe finalmente libero e in grado di iniziare una nuova vita. A quel punto però accadrà l’imprevedibile: Erik perderà la testa e cercherà di uccidere Florian! L’uomo prenderà in mano una grossa pala e sarà pronto a colpire il fratello per non finire in prigione. Arriverà fino in fondo o la sua coscienza prenderà il sopravvento?