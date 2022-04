Tempesta d’amore, anticipazioni dal 25 al 30 aprile

Anticipazioni nuovi episodi: Ariane cambia idea, incastrerà il compagno?

Settimana ricca di imprevisti quella dal 25 al 30 aprile di Tempesta d’amore. Le anticipazioni della soap opera tedesca, in onda tutti i giorni a partire dalle 20.00 su Rete4, svelano che Christoph sarà distrutto per aver perso Selina, ma una telefonata cambierà tutto. Dopo aver ricevuto un’importante informazione, l’albergatore si metterà in viaggio. Intanto la Kalenberg non se la sentirà di incastrare il compagno e architetterà un nuovo piano. Fornirà a Florian le prove della colpevolezza del fratello e lo inviterà a parlargli per spingerlo a costituirsi. Nelle prossime puntate della telenovela i due fratelli avranno un duro confronto che porterà Erik a minacciare il guardiacaccia. Alla fine però, messo con le spalle al muro, deciderà di costituirsi. Questo risvolto porterà Selina a riappacificarsi con l’amica?



Spoiler Tempesta d’amore: Cornelius è finalmente libero, Maja e Florian si riavvicinano

Von Thalheim sarà finalmente libero, mentre Erik finirà in carcere nelle nuove puntate. Quando la figlia scoprirà che è stato il giovane Vogt ad aiutare il padre correrà da lui e i due ragazzi saranno sul punto di baciarsi. Il guardiacaccia, dopo i colpi di scena della scorsa settimana, capirà che l’ex è ancora innamorata di lui e cercherà di affrontarla per farla uscire allo scoperto. La ragazza però negherà tutto, ma Hannes sarà sempre più convinto che la compagna nutra dei sentimenti nei confronti dell’ex. Intanto Max cercherà di rimediare con Ilona e di organizzarle un appuntamento con Florian, ma qualcosa andrà storto. Il personal trainer avvertirà tutti che la donna è una valutatrice di hotel e questo porterà Werner a trattarla in modo speciale. Quando la donna si accorgerà delle attenzioni a lei riservate farà una proposta choc all’albergatore: in cambio di 100 mila euro inserirà il Furstenhof nella classifica degli hotel migliori.

Puntate prossima settimana: Rosalie riceve un’importante proposta di lavoro

Nelle nuove puntate di Tempesta d’amore, Michael crederà che la compagna voglia riottenere il suo posto al Furstenhof e escogiterà con Robert un modo per aiutarla. Lei invece sarà presa da un altro importante progetto. Intanto Michael e Saalfeld organizzeranno una partita di croquet per far distrarre le rispettive compagne, anche Cornelia infatti sarà giù di morale per la partenza del figlio. Gli imprevisti però saranno dietro l’angolo e l’incontro finirà in una disputa tra i due uomini.