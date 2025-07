Luca Calvani pronto a tornare in Tv: cosa farà dopo il Grande Fratello

Nuovo programma per l’ex gieffino: l’ultima news

Luca Calvani è stato uno dei protagonisti indiscussi della scorsa edizione del Grande Fratello vinto dall’amica Jessica Morlacchi. Proprio con quest’ultima c’è stato un rapporto fatto di alti e bassi, ma alla fine ha prevalso l’affetto e la stima reciproca. Ebbene si segnala che oggi il giornalista Giuseppe Candela sull’ultimo numero del magazine Chi ha lanciato uno scoop che lo riguarda da vicino. Di cosa si tratta? E’ venuto a sapere che l’attore di origini toscane presto tornerà in Tv alla conduzione di un nuovo programma:

“Dopo l’esperienza nella casa più spiata di Italia, condurrà un nuovo programma…”

Luca Calvani alle prese con la cucina in Tv

Ma quale programma condurrà l’ex concorrente del Grande Fratello? A fugare ogni dubbio in tal senso ci ha pensato nuovamente il giornalista Giuseppe Candela sull’ultimo numero del settimanale Chi. In pratica l’attore sarà alla guida di un nuovo show culinario che andrà in onda sul canale tematico di Warner Discovery, Food Network:

“Dal Grande Fratello alla cucina…Condurrà infatti una nuova trasmissione su Food Network, canale del gruppo Warner Bros Discovery…”

A quanto pare tutto sarebbe già definito per il ritorno di Calvani, che una volta uscito dalla casa più spiata dagli italiani non avrebbe mantenuto i rapporti con l’amica Jessica Morlacchi: “Tra padelle e ricette è tutto pronto…”

Le registrazioni del nuovo show culinario inizieranno a breve

Successivamente Giuseppe Candela sul periodico Chi ha anche tenuto a dire che le registrazioni di questo nuovo show culinario in onda prossimamente sul canale tematico Food Network dovrebbero iniziare a breve, visto che ormai sarebbe tutto pronto. Ma le novità non sono finite qua perché la location che farà da sfondo alla nuova trasmissione dovrebbe essere proprio il suo casale in Toscana: “Le registrazioni si terranno nel suo casale in Toscana…” E per chi non lo sapesse per lui non è neppure la prima volta che lavora in Tv con l’Azienda Americana. Prima infatti della sua partecipazione al Grande Fratello ha partecipato allo storico show Cortesie per gli ospiti ricoprendo il ruolo di giudice al fianco di Csaba Della Zorza e Roberto Valbuzzi. Come andrà questa nuova avventura televisiva? E chissà se avrà pure degli ospiti, magari qualche vecchia conoscenza del GF.