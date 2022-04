The Good Doctor su Rai2, trama 1^ puntata: Shaun e Lea in crisi, si lasceranno?

Shaun confermerà la volontà di annullare le nozze con Lea? Gli spoiler sull’episodio di stasera

Assente dal palinsesto di Rai2 dallo scorso 23 febbraio, quando è andato in onda il finale di metà stagione, The Good Doctor 5 tornerà sui teleschermi italiani questa sera, mercoledì 20 aprile. A partire dalle 21:35 la rete trasmetterà, infatti, l’ottava puntata della quinta stagione che si intitolerà “Ribellione”. Al centro della trama, esattamente come svelano le anticipazioni americane, l’evoluzione della profonda crisi che ha colpito i protagonisti. Come ormai risaputo, infatti, il personaggio interpretato da Freddie Highmore ha deciso di annullare le nozze con la fidanzata dopo aver scoperto che la donna, a sua insaputa, aveva modificato le recensioni dei pazienti per assicurare al ragazzo un rendimento migliore. La narrazione, riprendendo proprio dal finale del precedente appuntamento, mostrerà i due giovani alle prese con un acceso confronto. Benché Lea Dilallo farà leva sull’innegabile amore che la lega al compagno, il protagonista pare non cambierà idea e confermerà la sua volontà di annullare le nozze.

Anticipazioni The Good Doctor 5, prima puntata dopo la pausa: Audrey e Salen ai ferri corti

Sarà solo grazie all’instancabile aiuto di Aaron Glassman, suo mentore, e alla vicinanza di Alex Park, che gli offrirà preziosi consigli, che Shaun Murphy, dopo aver preso in cura un uomo che ha tentato il suicidio a causa di un amore non corrisposto, tornerà sui propri passi e valuterà la possibilità di ripristinare la relazione con Lea. A quel punto, tuttavia, sarà proprio la ragazza a maturare dei profondi dubbi ed è per questo che, sebbene evidentemente dispiaciuta, chiuderà il rapporto con il fidanzato. In attesa di scoprire se la separazione tra i due giovani si rivelerà definitiva, la trama della prima puntata dopo lo stop si focalizzerà anche su Audrey Lim. Il capo di chirurgia, infatti, scoprirà che Salen Morrison non ha ancora formalmente acquistato l’ospedale. Una situazione, quest’ultima, che darà vita a risvolti inattesi e causerà una vera e propria guerra, senza esclusione di colpi, tra le due donne.

Due casi medici coinvolgono lo staff del St. Bonaventure: la trama dell’ottavo episodio

Come da tradizione, anche nell’episodio di The Good Doctor in onda stasera su Raidue la vita privata dei protagonisti si intreccerà indissolubilmente con alcuni casi medici. In particolare, lo staff del St. Bonaventure Hospital si occuperà di Candance, una giovane reduce da un intervento che accusa dolori lancinanti e di Phil Hall, un uomo che ha volontariamente provato a togliersi la vita dopo un appuntamento galante non proprio riuscito.