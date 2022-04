The Resident 5, confermato l’addio ad un personaggio: l’annuncio a sorpresa

Anticipazioni The Resident 5, Miles Fowler lascia il cast a sorpresa: l’annuncio di TvLine

La quinta stagione di The Resident, attualmente in onda in America ogni martedì e su Disney+ nello slot del mercoledì sera, ha appena perso un membro del cast regolare. Dopo il debutto, avvenuto proprio all’inizio dell’edizione in corso, Miles Fowler ha definitivamente abbandonato il ruolo di Trevor. Apparso per l’ultima volta durante l’episodio in onda sulla Fox il 29 marzo, l’attore non comparirà più nel cast di The Resident. Ad annunciarlo, tramite una nota diffusa dall’attendibile sito TvLine, è stato il portavoce dell’attore. Quest’ultimo, stando alle parole del suo agente, avrebbe infatti siglato un contratto in scadenza proprio al termine della stagione in corso.

The Residet 5 perde un altro protagonista: com’è uscito di scena il figlio di Billie Sutton?

Ignari di quanto sarebbe accaduto da lì a poco, dunque, i telespettatori americani di The Resident 5 hanno già assistito all’addio di Trevor. A differenza di quanto accaduto in occasione dell’uscita di scena di Nic Nevin, infatti, l’annuncio dell’abbandono dell’attore è stato ufficializzato con un notevole ritardo rispetto alla messa in onda. Per i fan italiani del Medical Drama, invece, l’episodio che sancirà l’addio di Miles Fowler al cast di The Resident andrà in onda prossimamente su Disney+. La puntata, la sedicesima dell’edizione in corso, vedrà Trevor informare sua madre della decisione di rinunciare alla carriera medica per intraprendere una nuova avventura: quella di biotecnologo in una startup. La scelta, in particolare, sarà una diretta conseguenza di una sconcertante notizia.

Spoiler The Resident 5, sedicesimo episodio: Trevor scopre la terribile verità sul suo concepimento

Scendendo più nel dettaglio, gli spoiler sui prossimi episodi di The Resident 5, che proseguirà regolarmente su Disney+ il 13 aprile, assicurano che Trevor, dopo aver scoperto che il suo concepimento è stato frutto di una violenza subita dalla madre a soli tredici anni, rimetterà in discussione tutte le sue scelte. Comprensibilmente sconvolto dalla terribile notizia, il ragazzo deciderà dunque di cambiare vita e allontanarsi, permanentemente, dalle corsie del Chastain.