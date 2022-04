Tommaso Zorzi approda alla conduzione e fa il pieno: per lui due nuovi programmi

Tommaso Zorzi conduttore su Real Time: per lui Tailor Made – Chi ha la stoffa? e Questa è la mia casa

Dopo il boom televisivo, arrivato l’anno scorso grazie alla vittoria al Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi è diventato richiestissimo. Tanto che subito dopo è approdato come opinionista de L’Isola dei Famosi e come ospite fisso del Maurizio Costanzo Show. Dopo Zorzi ha deciso di prendersi un attimo di pausa e iniziare a dire dei no. Ha trovato l’amore, il ballerino Tommaso Stanzani, e scritto il suo ultimo libro, “Parole per due”. Dopo essere approdato nella giuria di Drag Race Italia Tommaso, come annuncia DavideMaggio.it, è pronto a diventare conduttore a tutto tondo. E lo farà su Real Time con i programmi Tailor Made – Chi ha la stoffa e Questa è la mia casa, sotto tutti i dettagli.

Tailor Made – Chi ha la stoffa? Tommaso Zorzi alla conduzione del format The Great British Sewing Bee

Discovery si tiene stretto Tommaso Zorzi e gli offre due proposte interessanti che l’influencer non ha potuto rifiutare. Si parte con Tailor Made – Chi ha la stoffa?, versione italiana di Great British Sewing Bee, talent dove partecipano e si sfidano persone con la passione per il cucito. Talenti con abilità sartoriali si sfideranno in prove a tempo e verranno giudicati da un team di esperti in materia su creatività, tecnica e resistenza allo stress. Le puntate saranno sei e andranno in onda a giugno su Discovery+ e su Real Time nell’autunno 2022.

Questa è la mia casa è la versione italiana di This is my house: di cosa si tratta

Dopo la confessione sul fidanzato Tommaso Zorzi è pronto anche per la conduzione di un secondo programma. Si tratta di Questa è la mia casa, versione italiana di This is my house, dove quattro concorrenti si sfidano per convincere di essere i veri proprietari di una casa. Prevista una giuria di vip e il pubblico. Il programma andrà in onda a maggio su Real Time.