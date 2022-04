Tv Talk si ferma: quando ritorna in onda il programma di Massimo Bernardini

Tv Talk salta una settimana e torna in onda sabato 23 aprile: rivoluzionato il palinsesto di Rai3

Come ogni sabato anche oggi 9 aprile è andato in onda il talk di Rai3 condotto da Massimo Bernardini che ha avuto come sempre un ricco parterre di ospiti con cui si sono commentate a 360° le vicende televisive della settimana. In chiusura di trasmissione però il conduttore non ha dato l’appuntamento a sabato prossimo bensì a quello successivo quindi Tv Talk ritornerà in onda il 23 aprile. La trasmissione salterà dunque una settimana ed il motivo è intuitivo la prossima sarà la Settimana di Pasqua e per questo i palinsesti televisivi, tra cui quello di Rai3, subiranno delle variazioni. Al momento in cui si scrive però, non è ancora chiaro cosa andrà in onda in sua sostituzione.

Massimo Bernardini ancora positivo al Covid ironizza: “In studio sono pronti a farmi le scarpe”

Il conduttore di Tv Talk anche oggi come lo scorso sabato non ha condotto il suo programma in studio ma in collegamento da casa perché positivo al Covid. Il giornalista ha ammesso di stare bene, di non avere sintomi, ma di essere ancore debolmente positivo. Ed in attesa di ritornare alla guida della sua trasmissione in apertura di puntata ha anche scherzato con i suoi ‘sostituti’ Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli. I tre infatti hanno augurato una buona guarigione al conduttore il quale ha replicato, in maniera ironica e scherzosa ovviamente:

“Siete sempre pronti a farmi le scarpe, siete degli ipocriti!”

E subito dopo sono stati presenti tutti i protagonisti di puntata tra cui anche Serena Bortone che ha rotto il silenzio sulle voci di questi giorni circa la sua possibile conduzione di Domenica In in futuro.

Il conduttore di Tv Talk lancia una frecciata ad alcuni conduttori: “Non accettano l’invito”

Massimo Bernardini e tutta la sua squadra di analisti nella scorsa puntata sono stati ‘accusati’ di essere stati troppo clementi con l’ospite Barbara D’Urso, la quale ha parlato del flop de La pupa e il secchione show. Il conduttore non ha replicato alle critiche ma ha lanciato una velata frecciata. “La D’Urso almeno è venuta gli altri non accettano il nostro invito” ha sentenziato senza aggiungere chi non ha accettato l’invito.