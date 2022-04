U&D, Federica Aversano vuota il sacco su Matteo Ranieri: “Mi sono pentita”

L’ex corteggiatrice attacca Matteo Ranieri: “Pentita di averlo lasciato parlare un secondo di più”

Quando un tronista sceglie è normale che colei che non viene scelta si risenta e non riesca a non lasciarsi andare a sfoghi, attacchi e quant’altro. E’ successo anche con Federica Aversano che non è stata scelta da Matteo Ranieri, che invece si è innamorato di Valeria Cardone e l’ha scelta nelle settimane scorse proprio nello studio di Maria De Filippi. In un’intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine l’ex corteggiatrice lo ha attaccato ancora una volta:

“Sono pentita di averlo lasciato parlare anche un secondo di più”.

Purtroppo il loro percorso è partito bene, ma poi i caratteri di entrambi sono usciti fuori con tutta la loro differenza di vita e di visione del mondo.

Uomini e Donne, Federica non vede sincera Valeria Cardone: “Si è studiata tutto e lui ci è cascato”

Matteo Ranieri ha scelto Valeria Cardone invece della giovane Federica, che al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi in onda su Canale5 ha dichiarato di non vederla affatto sincera come ragazza. Secondo lei “si è studiata tutto e lui ci è cascato”. Lui le appare ormai un po’ piccolo e forse deve crescere un po’ e capire meglio le persone che si ritrova davanti e al suo fianco. Come andrà avanti tra loro due solo il tempo potrà dirlo e i fan più accaniti sperano che possano essere più innamorati che mai.

Federica Aversano riparte dopo la delusione: il lavoro, gli affetti e suo figlio

Ora che è uscita da Uomini e Donne la giovane Federica, che in passato ha sofferto di attacchi di panico, è pronta per ripartire con la sua vita ricca di affetti, del suo lavoro, di suo figlio e di tutti i progetti che vuole intraprendere ora. Lei ha dichiarato di essere ripartita tante volte e che ora vuole iscriversi a qualche concorso per una cattedra fissa da insegnante. Ha poi aggiunto che alla fine è meglio così perché se Matteo si fosse rivelato non adatto a lei dopo una settimana di storia sarebbe stato peggio.