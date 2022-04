U&D, Gianni Sperti critica l’atteggiamento di Franco: “E’ un uomo maleducato”

Uomini e Donne, Franco Fioravanti criticato da Gianni Sperti: “E’ un uomo maleducato”

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, l’opinionista Gianni Sperti non appena Gemma Galgani ha fatto sapere di aver voluto risentire Franco Fioravanti oltre a rimproverare la storica dama si è scagliato contro il cavaliere criticandolo: “Gemma un po’ di dignità, ti ha trattata malissimo. Franco è un uomo non elegante, maleducato e ineducato“.

Franco Fioravanti spiega perchè ha chiuso con Gemma Galgani: “Non provavo niente”

Oggi a Uomini e Donne la storica dama Gemma Galgani ha stupito ancora una volta, visto che ha raccontato di aver chiesto scusa a Franco Fioravanti: “Ho seguito il mio istinto, l’ho cercato, non mi è piaciuto il mio comportamento in alcune circostanze, ho ritenuto opportuno chiedergli scusa in alcuni momenti che non mi sono riconosciuta”. Maria De Filippi ha spiegato alla dama cosa pensava di lei inizialmente il professore: “Non gli piacevi perchè vedendoti da casa aveva l’impressione che tu facessi parte della categoria personaggi televisivi”. Il cavaliere ci ha tenuto a fare una precisazione: “Non era cosa una legata, avevo detto che la persona Gemma è diversa del personaggio”. A questo punto Gianni Sperti ha chiesto spiegazioni al chiacchierato protagonista del trono over, non nascondendo il suo dubbio: “La serata prima che la lasciasti non c’è stato tutto questo amore da parte di Gemma. Uno dei due mente!”. Il 67enne ha chiarito: “L’ho vista distaccata, la seconda serata passata insieme ho avvertito delle sensazioni differenti, mi ha dato la conferma che non provavo niente“. La storica dama ha risposto: “Non da parte mia di certo, io ho provato tutt’altre sensazioni anche da parte tua, anche fisiche”.

U&D, Franco Fioravanti si difende: “Volevo vedere se accadeva la cosa al contrario”

Franco Fioravanti che nei giorni scorsi è stato messo con le spalle al muro da Gemma Galgani si è difeso:

“Volevo vedere se accadeva la cosa al contrario, se la donna diceva no qualcuno si sarebbe scandalizzato? Diciamo la verità, ce l’ho con Gianni, con il signor Paolo che sono così bravi!”.

L’opinionista ha continuato a criticare l’atteggiamento del cavaliere: “Una donna sola in stazione credo sia differente, è più educato che un uomo accolga la donna”. Tina Cipollari ha difeso il 67enne: “Se stava a Napoli si doveva spostare? Ha ragione lui in questo caso”. L’intervento di quest’ultima non ha fatto cambiare idea a Gianni Sperti: “Lui ha detto sono a letto e non mi alzo, nel momento in cui arriva in stazione e ti chiama, via li e dici hai sbagliato a venire perchè non ti voglio”. Infine l’opinionista ha fatto una domanda a Gemma: “Perchè ci riprovi? Vuoi stare con un uomo che ti lascia in stazione da sola?”, che ha ribadito: “Mi è sembrato di aver avuto un atteggiamento in cui non mi sono ritrovata”.