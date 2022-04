U&D, Gianni Sperti fa un rimprovero a Veronica: “Hai spento Federico”

Uomini e Donne, lite tra due corteggiatori di Veronica Rimondi: cosa è successo

Nella puntata di oggi del programma pomeridiano di Canale 5 condotto da Maria De Filippi la tronista è stata divisa da Federico e Matteo. Quest’ultimo si è reso protagonista di un gesto del tutto inaspettato, dato che ha stupito la 26enne a cui sta facendo la corte facendole recapitare delle rose mentre era in esterna con l’altro corteggiatore. La ragazza nata a Ferrara quando ha spostato il suo discorso su Fernando è stata rimproverata da Gianni Sperti, dato che le ha detto: “Ho paura che tu sia di facile entusiasmo ma poi ti spegni subito. Hai spento Federico e non ti accorgi di quanto è rimasto male”. Intanto c’è stata una lite tra i due ragazzi, scaturita proprio dalla dimostrazione del nuovo corteggiatore.



Il nuovo corteggiatore giustifica un suo gesto: “L’ho fatto con il cuore. Mi gioco le mie carte”

Dopo il consueto spazio dedicato al trono over a Uomini e Donne, si sono seduti al centro dello studio la tronista e i suoi corteggiatori Matteo e Federico. Quest’ultimo dopo che è stata trasmessa la sua esterna con la 26enne si è scagliato contro il rivale, per aver regalato dei fiori alla stessa quando si trovava in sua compagnia: “Le rose sono una tua entrata, io fossi a cena con la mia ragazza dovresti entrare te. E’ una cosa abbastanza fuori luogo. Guardami in faccia”. Tina Cipollari è prontamente intervenuta sottolineando: “Secondo me ha fatto bene, mica ti può rispettare a te”. A questo punto l’ultimo arrivato si è giustificato:

“Per corteggiare una ragazza questa è una cosa che faccio con il cuore. Non sono qui per fare amicizia con te. Non ti ho mancato di rispetto, mi gioco le mie carte. Voglio che lei si senta desiderata da me”.

Veronica Rimondi non vuole continuare a conoscere Fernando: “Mi sei sembrato falso”

Successivamente Tina Cipollari si è sentita di dare un consiglio a Federico: “Cerca di stupirla in altri modi, tu non sei meno di lui”. La tronista invece ha continuato a elogiare il suo nuovo corteggiatore, facendogli capire di essere sulla buona strada per poter fare breccia nel suo cuore: “Non posso nascondere che mi ha fatto molto piacere. Oggettivamente per me è stato un grande”. Inoltre la 26enne dopo essere stata ripresa da Gianni Sperti che di recente ha messo all’angolo l’altra opinionista, è stata chiara con Fernando: