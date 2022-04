U&D, Pinuccia in lacrime a causa di Tina Cipollari: “Non ce la faccio più!”

Lo sfogo di Pinuccia dopo lo scontro con Tina Cipollari a U&D: “Non ce la faccio più!”

I telespettatori di Uomini e Donne nella puntata di oggi hanno assistito a un nuovo scontro tra Tina Cipollari e Pinuccia, che si è concluso con lo sfogo di quest’ultima. La dama stufa dell’opinionista ha abbandonato lo studio e quando Alessandro l’ha raggiunta dietro le quinte per consolarla, si è lasciata andare alle lacrime: “Non ce la faccio più! E’ troppo agitata questa donna”.



U&D, Tina Cipollari non gradisce il regalo di Pinuccia: “Una delle tue tante cattiverie”

Nel nuovo appuntamento di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha ricevuto un regalo da parte di Pinuccia. A leggere il biglietto è stato Gianni Sperti: “Questo riso viene da Vigevano. Il riso abbonda sulla bocca degli stolti”. Non appena Pinuccia è entrata in studio, l’opinionista l’ha provocata: “La star ha fatto il suo ingresso, oggi non c’è pace, perchè hai portato questo riso?”. La risposta di Pinuccia è stata: “Nella mia città il riso è buono”. Tina ha fatto capire di non aver gradito il regalo della dama:

“E’ fuori luogo, un conto è scherzare, non credo proprio di essere una stupida, questa è una delle tue tante cattiverie, sei un essere umano cattivo e perfido”.

L’opinionista ha continuato a lamentarsi: “Non mi piace la frase che accompagna questo regalo, il tuo grosso difetto è che tu sei cattiva, lanci queste frecciatine e poi ti salvi dicendo io non lo sapevo, ricordati che una persona non la fa l’età, sei tu che mi insulti”. Pinuccia ha giustificato il suo gesto: “Non è così, non hai capito il significato”. Tina l’ha attaccata facendo un rimprovero anche ad Alessandro, quando si è seduto di fronte alla dama: “Sei tu che non sai quello che scrivi, per me ha un significato, fai brutta figura tu Alessandro”. Quest’ultimo ha ripreso Pinuccia: “La battuta che hai scritto non è bella, hai sbagliato”. Tina ha criticato Pinuccia: “Ma siamo folli? E’ la quarta settimana che si siede lì a parlare di amicizia, non puoi toccare mia madre che è morta, prima di parlare devi anche pensare, io posso anche essere a volte pesante”. Pinuccia si è difesa: “Mamma che roba. Sei tanto agitata. Io sono infermiera e ti calmo. Questa donna si intromette e continua a rompere”. La replica di Tina è stata: “Immagino il tuo ruolo da infermiera, la devi finire, Alessandro non ti vuole, non le piaci, ma non ti vergogni, lascialo stare questo povero signore”.

Pinuccia affronta Tina Cipollari a Uomini e Donne: “Non ho paura di te”

Pinuccia che secondo una ex dama non merita uno sguardo di Alessandro, si è lamentata di Tina Cipollari: “Chi ti credi di essere, sei pesante, mi sembra di essere a teatro”. L’opinionista ha risposto: “Se continua così oggi vado a casa!”. Infine dopo che Maria De Filippi ha sottolineato: “Tina ha sostituito Pinuccia con Gemma!”, Pinuccia prima di lasciare lo studio ha affrontato Tina: “Non ho paura di te”.