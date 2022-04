UeD, Ida Platano messa spalle al muro da Tina Cipollari: “Dì la verità”

Tina Cipollari mette in difficoltà la dama: “Ti piace Riccardo Guarnieri?”

Anche in questa nuova puntata di Uomini e Donne la popolare opinionista non ha perso l’occasione di mettere alle strette Ida Platano. Cos’è successo? Subito dopo che i cavalieri e le dame hanno ballato, ha fatto notare a Maria De Filippi di aver visto in quel momento quest’ultima parlare e ridere con il suo ex compagno, il quale è tornato giusto poche settimane fa in trasmissione per cercare di trovare l’anima gemella. A quel punto l’opinionista non ha nascosto di credere che la dama sia ancora interessata all’ex, esortandola a dire la verità una volta per tutte:

“Ti piace? Una risposta così…A secco…Sei attratta da lui?”

Quest’ultima, evidentemente in imbarazzo, si è però messa a ridere cercando di evitare di dare una risposta.

Ida Platano ignora l’opinionista: “Devo per forza dare una risposta?”

Successivamente è intervenuta Maria De Filippi, che ovviamente ha esortato la dama bresciana a dare una risposta del tutto sincera alla popolare opinionista di Uomini e Donne: “Rispondi, dai…” Quest’ultima però ha continuato ad essere reticente: “Devo per forza dare una risposta?” Una non risposta che ha fatto capire chiaramente a Tina Cipollari che la dama, in fondo in fondo, non si sarebbe mai scordata del suo ex compagno: “Se dice così…Vuol dire che la risposta alla mia domanda è affermativa…” A farle eco anche il suo collega Gianni Sperti: “Non l’ho mai vista così sorridente…E’ da tanto che non la vedo così felice…” La dama, la quale è sempre al centro delle attenzioni, ha quindi tenuto a fare un importante chiarimento, onde evitare illazioni prive di fondamento:

“Ci siamo lasciati male e da quel momento non ci siamo più sentiti…Noi comunque abbiamo vissuto qualcosa di importante…Mi fa stare bene fare due chiacchiere…”

Tina ha poi dichiarato che sarebbe contenta se arrivasse qualche cavaliere in studio per metterla in difficoltà.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza chiarisce: “Non sono infastidito”

Ha poi preso nuovamente la parola Maria De Filippi per chiedere al cavaliere salernitano se fosse in qualche modo infastidito nel vedere Ida riavvicinarsi al suo ex storico. E quest’ultimo ha subito risposto negativamente, asserendo senza indugio alcuno:

“Io non ce l’ho con lei…Nel momento in cui è sceso lui ho subito pensato fosse tornato per lei…”

Il ragazzo ha poi dichiarato di essere comunque molto preoccupato che la dama possa star male nel vedere Riccardo Guarnieri frequentare altre dame, visto quello che è successo tra loro.