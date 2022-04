Uomini e Donne oggi: Riccardo Guarnieri esce allo scoperto, Ida Platano…

Riccardo Guarnieri ancora interessato alla sua ex? La novità spiazza tutti

È arrivato a Uomini e Donne da poche settimane eppure ha già catalizzato l’attenzione del pubblico di Canale 5, l’ex storico di Ida Platano. Oggi il programma condotto da Maria De Filippi tornerà a parlare di come sta proseguendo il percorso del cavaliere di Taranto all’interno della trasmissione, in particolare ci saranno ancora chiarimenti con Gloria, con la quale la frequentazione si è interrotta quasi subito. Il cavaliere sembrerà decisamente molto confuso riguardo il suo percorso nel programma del day time della rete ammiraglia e uscirà allo scoperto: sembrerà infatti ancora interessato alla sua ex. Ma a sorprendere sarà la reazione di quest’ultima, emozionata e felice delle attenzioni ricevute. Ci sarà presto un ritorno di fiamma? Ma soprattutto, come reagiranno alla novità gli opinionisti in studio?



Uomini e Donne, puntata 20 aprile: l’ex di Ida Platano chiude con una dama

Al centro della puntata del 20 aprile, oltre a Riccardo Guarnieri che nei giorni scorso ha rivelato cosa ha detto all’ex durante un ballo, ci sarà anche Alessandro Vicinanza. Il partenopeo ha iniziato a conoscere due dame e oggi prenderà una decisione importante: chiuderà con una di loro. Il cavaliere svelerà i motivi che l’hanno portato a questa scelta e sottolineerà invece di voler proseguire la frequentazione con l’altra dama. In studio per lui non mancheranno le critiche. Dopo il suo trascorso con Ida Platano e il tentativo di corteggiamento per Federica Aversano infatti in molti non crederanno alla sua buona fede. Intanto tra Diego Tavani e Aneta tutto andrà a gonfie vele, i due sembreranno aver trovato finalmente l’altra metà della mela e non è escluso che presto possano decidere di lasciare la trasmissione di Canale5.

Puntata di oggi, pioggia di critiche per i tronisti: il gesto che non è piaciuto

Non sarà soltanto il segmento senior a tenere il pubblico della rete ammiraglia con il fiato sospeso. Oggi a Uomini e Donne infatti si parlerà anche del trono classico e in particolare di Luca Salatino e Veronica Rimondi. Quest’ultima sarà sotto accusa per via del gesto di Matteo, che le ha fatto recapitare dei fiori mentre era in esterna con un altro. Il romano invece avrà un duro scontro con Lilli. Durante la loro esterna infatti la ragazza si è rifiutata di baciarlo per via dei passi avanti fatti dal tronista con Aurora. Oggi in studio anche Soraia attaccherà duramente la nuova arrivata, che sta gradualmente prendendo terreno. La scelta intanto si allontana sempre di più!