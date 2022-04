Un posto al sole, anticipazioni 20 aprile: Riccardo svela una novità a Rossella

Anticipazioni 20 aprile della soap di Rai3: Chiara è stremata da Ferri e Lara

I colpi di scena sono all’ordine del giorno in Un posto al sole, la soap opera più longeva della televisione italiana che mantiene il suo zoccolo duro di telespettatori nonostante vada in onda da più di venticinque anni. Cosa accadrà nella puntata di oggi della soap? Chiara, dopo essere stata tradita da Lara che credeva un’amica, chiede aiuto a Marina. La donna decide di perorare la causa della Petrone presso Roberto Ferri. Intanto cresce la distanza tra Nunzio e Chiara. Il ragazzo non ne può più delle sue continue bugie e teme che la sua ragazza possa ricadere nel tunnel della droga. Giulia convince Angela a tentare un riavvicinamento con Franco prima di ripartire per la Sicilia. Il matrimonio tra i due è giunto al capolinea? Intanto Raffaele, ancora in crisi con Ornella, inizia a porsi delle domande: cosa prova per Elvira?

Spoiler puntata di oggi di Un posto al sole: Riccardo comunica a Rossella una novità su Virginia

Le anticipazioni del nuovo episodio della soap di Rai3 rivelano che Chiara cercherà dentro di sè la forza per non soccombere davanti alle difficoltà. La tentazione di drogarsi è ancora molto forte. L’aiuto di Marina si rivelerà prezioso. Riccardo, intanto, comunicherà a Rossella una novità importante riguardante il suo matrimonio con Virginia. Il dottore ha deciso di porre fine al legame con la sua ex moglie? O dopo il bacio ha capito di provare ancora qualcosa per lei? Renato, dopo la sbornia, non ricorderà nulla di quello che è successo la sera precedente. Giuditta, invece, ricorderà tutto per filo e per segno e avrà le idee molto chiare sui suoi obiettivi.

Un posto al sole: nuovi colpi di scena in arrivo nelle prossime puntate

Nelle puntate di Un posto al sole dal 18 al 22 aprile i colpi di scena si susseguiranno a Palazzo Palladini. Ci sarà un duro scontro tra i fratelli Crovi. Jimmy tornerà da Berlino e Niko faticherà non poco a fargli rispettare le regole. Ornella proverà a ricucire con Raffaele ma un’emergenza in ospedale scombinerà i suoi piani. Questo e tanto altro nelle nuove imperdibili puntate della soap di Rai3.