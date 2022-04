Una Vita, anticipazioni 20 aprile: Roberto teme per il nipote, Marcos stanato

Puntata oggi: Roberto Olmedo si sfoga con la moglie, Miguel si metterà nei guai?

La proposta fatta da Marcos al giovane Olmedo sarà al centro della nuova puntata di Una Vita. Se il ragazzo sembrerà fidarsi di Bacigalupe, al punto di accettare di tornare a lavorare per lui, il nonno avrà molti dubbi. L’uomo continuerà a non credere alla buona fede del messicano e, dopo aver messo in guardia il nipote, si confronterà anche con la moglie. Proprio a Sabina svelerà la sua paura più grande, spiazzandola. E a quanto pare il pensiero del rapinatore non sarà per nulla sbagliato. La vendetta infatti sarà l’obiettivo del padre di Anabel nelle prossime puntate della telenovela di Canale5.



Una Vita, anticipazioni prossimo episodio: è stato Marcos a far aggredire Natalia? Il sospetto degli Olmedo

Non si darà pace Roberto nella puntata di oggi della soap opera nata dalla penna di Aurora Guerra. L’uomo infatti confesserà alla moglie di temere che Bacigalupe sia il responsabile dell’aggressione subita dalla povera messicana. A quanto pare il nonno di Miguel ha sconsigliato al nipote di tornare in società con il padre di Anabel proprio perchè, a sua detta, sarebbe lui il mandante del tentato omicidio. Insomma, il rapinatore sarà sulla strada giusta nella prossima puntata della telenovela spagnola, peccato che non riuscirà a evitare che il nipote cada in trappola.

Una Vita, dove eravamo rimasti: un personaggio fa una scelta scomoda e…

Anche se Roberto ha sconsigliato al nipote di mettersi di nuovo al servizio di Marcos, l’avvocato nello scorso episodio ha deciso di accettare la proposta del messicano. Proprio così! Miguel Olmedo ha scelto di rituffarsi nella fossa dei leoni, rischiando di finire in brutti guai e soltanto per Anabel. Bacigalupe senior infatti aveva promesso al giovane, in caso di un nuovo sodalizio professionale, che lo avrebbe aiutato a riconquistare la figlia. Proprio questa proposta ha fatto riflettere il ragazzo, sconvolto dalla relazione dell’ex con Aurelio. Nella scorsa puntata della telenovela l’avvocato ha deciso di tornare al servizio del suo ex socio per poter vegliare sulla sua vecchia fiamma ed evitare che il Quesada potesse ferirla in qualche modo. Riuscirà l’Olmedo a evitare che l’ex cada in un nuovo tranello? I colpi di scena sono dietro l’angolo.