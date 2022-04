Una Vita, anticipazioni 19 aprile: Miguel prende una decisione, c’entra Anabel

Anticipazioni Una Vita: Roberto mette in guardia il nipote sul conto di Marcos

Nuovo appuntamento con la soap opera spagnola in onda tutti i giorni su Canale5. Le anticipazioni svelano che al centro della scena ci sarà Bacigalupe senior che cercherà alleati per contrastare Aurelio Quesada e Genoveva Salmeron. Ma non è tutto! L’uomo infatti vorrà anche salvare la figlia dalle grinfie del rivale per questo ha cercato di riportare Miguel Olmedo dalla sua parte. Nel prossimo episodio della telenovela il giovane avvocato si confronterà con il nonno, al quale racconterà della proposta ricevuta. Lui gli consiglierà di rifiutare questa nuova collaborazione, non fidandosi del messicano. In più Roberto confesserà al nipote di avere anche un terribile dubbio sul conto del sul ex socio.



Spoiler puntata oggi soap opera Canale5: Miguel Olmedo torna a lavorare per Bacigalupe

Le parole di Roberto Olmedo nella puntata di oggi di Una Vita non serviranno però a fermare il nipote. L’avvocato infatti deciderà di tornare a collaborare con Marcos e non ascolterà il consiglio del nonno. Il giovane prenderà una decisione inaspettata e lo farà, non per riconquistare Anabel, ma per cercare di difendere l’ex fidanzata dalle grinfie di Aurelio Quesada. Riuscirà nel suo intento? Certo è che nelle nuove puntate della soap opera non mancheranno i colpi di scena per lui e per la Bacigalupe.

Una Vita, nuovi tradimenti nelle prossime puntate: un personaggio viene ingannato

Il tentativo di Miguel di tornare alle dipendenze di Marcos per salvare Anabel servirà a poco. La ragazza infatti verrà ingannata da Aurelio che sarà pronto a sposarla ma, nel frattempo la tradirà. L’uomo infatti inizierà presto una relazione sentimentale con Genoveva Salmeron e quest’ultima sembrerà far di tutto per far trapelare la loro storia clandestina. La Bacigalupe scoprirà l’inganno? Ma soprattutto come reagirà al tradimento del promesso sposo? Quel che è certo è che non ci saranno tempi facili per lei. La bella messicana infatti finirà per essere spedita in convento dal padre. La giovane dovrà mandar giù anche un altro addio: quello del giovane Olmedo. L’avvocato infatti finirà per mettersi contro Marcos, che ha cercato di irretirlo nello scorso episodio. Nelle nuove puntate della soap opera, lo deruberà, sceglierà di lasciare la Spagna e partire per la Svizzera per iniziare una nuova vita accanto alla poliziotta, ed ex cameriera del Nuovo Secolo XX, Daniela Stabile. L’appuntamento perciò con i colpi di scena della telenovela, che porta la firma di Aurora Guerra, è su Canale5 a partire dalle 14.00.