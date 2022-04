Una Vita, anticipazioni 23 aprile: tensione tra Marcos e Aurelio, Anabel…

Spoiler puntata di oggi, Aurelio e Marcos arrivano quasi alle mani: lite furiosa per strada

Arriveranno quasi alle mani i due messicani protagonisti della soap opera Una Vita nella nuova puntata. Un incontro casuale per strada scatenerà il caos tra le vie di Acacias, i due antagonisti finiranno per litigare pesantemente e lo faranno davanti a tutti. Intanto Soledad cercherà di mettere pace tra Anabel e il padre e le chiederà di avere pazienza con lui. L’uomo infatti ha scoperto che la figlia ha una relazione clandestina con il Quesada ed è stato infangato pubblicamente da Genoveva Salmeron, che ha svelato in quartiere i segreti sul suo passato. Nonostante le raccomandazioni della domestica però, la bella messicana continuerà ad essere ostile al padre e a stare dalla parte del fidanzato che invece presto si rivelerà avere un’amante molto pericolosa.



Una Vita, anticipazioni nuova puntata: un personaggio prende una drastica decisione

Non mancheranno i colpi di scena nella puntata di oggi della telenovela spagnola, in onda tutti i giorni in Italia. Aurelio Quesada chiederà infatti la mano di Anabel Bacigalupe che accetterà. La ragazza però deciderà di prendere del tempo con la speranza di sanare il dissidio tra le loro famiglie. Prometterà però al fidanzato che, se la pace non dovesse arrivare, partirà con lui e lascerà il Paese. Aurelio acconsentirà a lasciare del tempo alla compagna, ma in realtà avrà ben altro in mente.

Anticipazioni Una Vita, cosa succederà nei prossimi episodi: Soledad viene smascherata e cade in un tranello

Intanto mentre Bellita sarà avvilita per via della sua carriera, nelle prossime puntate della soap opera spagnola Soledad sarà in trappola. Costretta ad ammettere al suo amante, Marcos, di aver ucciso la moglie, scapperà e cercherà rifugio proprio in Aurelio. L’uomo le prometterà una grossa somma si denaro a patto che uccida Pierre Carron, che sta minacciando la sorella. Quando però la domestica terminerà la missione, verrà ingannata dal Quesada che la rinchiuderà e scoprirà il legame tra la Lopez e l’anarchico Fausto. Ma non è tutto! Il messicano arriverà a far visita all’uomo in carcere e scoprirà tutto sull’attentato ai danni di Antonino Palacios, reo di aver messo in pericolo i diritti degli operai con le sue idee conservatrici. Nella mente di Aurelio si accenderà così una nuova lampadina, l’uomo metterà al corrente Genoveva Salmeron di tutte le sue scoperte e i due trameranno un nuovo terribile piano destinato a far saltare tutti gli equilibri.