Una Vita, anticipazioni 22 aprile: Bellita avvilita, la sua carriera è a rotoli?

Spoiler puntata oggi: Josè Dominguez trova due musicisti per la moglie, ma qualcosa va storto

Nuova imperdibile puntata della soap opera spagnola Una Vita, in onda tutti i giorni su Canale5. Nel prossimo appuntamento al centro della scena ci sarà Bellita Del Campo, questa volta però la cantante non sarà alle prese con l’educazione del nipote Ignacio, che nelle scorse puntate ha messo (apparentemente) la testa a posto, ma con la sua carriera. Proprio così! Il marito infatti riuscirà a trovare due musicisti in grado di permetterle finalmente di incidere il disco con i brani celebri del suo passato. Peccato però che non mancheranno i problemi in casa Dominguez. Ebbene si! Le peripezie per l’artista di Acacias 38 saranno dietro l’angolo nella nuova puntata della soap opera spagnola.



Anticipazioni soap opera Canale5: Bellita Del Campo umiliata, accade l’impensabile nel nuovo episodio

Mentre Josè Dominguez sembrerà finalmente sollevato, convinto di aver aiutato la moglie, quest’ultima si renderà conto che i musicisti assoldati dal consorte non conoscono nessuna delle due canzoni. Disperata e profondamente umiliata, la cantante sarà avvilita e si troverà di nuovo in un vicolo cieco. Il disco rischierà di saltare? La sua carriera sarà ormai giunta al capolinea? Nella puntata di oggi di Una Vita, tutto sembrerà perduto per la Del Campo, che presto sarà costretta ancora una volta a dover redimere il nipote Ignacio e fare i conti con i suoi errori di gioventù.

Una Vita anticipazioni, tutti gli ultimi colpi di scena: tranelli e vendette in Calle Acacias

Non sono mancati i colpi di scena negli scorsi appuntamenti della telenovela di Canale5. Mentre presto Bellita Del Campo dovrà affrontare un nuovo problema, nelle scorse puntate Marcos Bacigalupe ha dovuto abbassare la testa di fronte agli attacchi di Genoveva Salmeron e Aurelio. La coppia ha infatti portato allo sfinimento il messicano che si è vendicato organizzando l’aggressione di Natalia. Un vero e proprio tentato omicidio, non andato a buon fine, che ha finito per smascherare Bacigalupe senior, distrutto pubblicamente dalla sua rivale, che ha diffuso nel quartiere le notizie riguardo al suo passato criminale. L’uomo ha finito per prendersela con le persone a lui vicine, in particolare con la figlia Anabel, che ha iniziato una relazione clandestina proprio con il Quesada, relazione alla quale Marcos ha cercato di dare un taglio. Per allontanare la figlia dal suo rivale il messicano ha deciso di tentare anche un riavvicinamento con Miguel. Le vicende però nella soap opera spagnola sono destinate a complicarsi ancora di più… la bella Anabel sarà rinchiusa in convento, mentre Miguel rischierà la vita!