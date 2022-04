Una Vita, anticipazioni 24 aprile: Natalia si ribella e sceglie Felipe

Nuova puntata soap opera spagnola: Aurelio spinge Natalia tra le braccia di Pierre Caron

Sarà ancora il burattinaio di Calle Acacias il Quesada nella nuova puntata di Una Vita. Lui e Genoveva Salmeron continueranno a muovere le loro pedine per arrivare ai loro scopi. Questa volta sarà ancora la sorella del messicano ad essere usata. Infatti le verrà chiesto di frequentare Pierre Caron per gli interessi della società, ma la sua risposta sarà del tutto inaspettata. Proprio così! Dopo l’aggressione subita, la ragazza si avvicinerà infatti sempre di più a Felipe Alvarez Hermoso, che aveva promesso alla dark lady di sedurre. L’avvicinamento al bell’avvocato la porterà però a fare delle scelte inaspettate.



Anticipazioni Una Vita: scoppierà l’amore tra due protagonisti della soap opera?

Nella puntata di oggi della soap Natalia Quesada si ribellerà al fratello e per la prima volta non ascolterà un suo ordine. La bella messicana infatti non avrà nessuna intenzione di iniziare a frequentare il politico francese e deciderà invece di dare la priorità a Felipe. La ragazza infatti accetterà l’invito a cena del bell’avvocato con il quale sarà sempre più intima e scoppierà presto la passione. Come reagirà Aurelio, già in rotta di collisione con Marcos, alla decisione della sorella? Genoveva Salmeron sarà dalla parte dell’amica?

Spoiler nuovi episodi: Natalia Quesada rischia di essere rapita, ma Felipe…

Presto la bella messicana a Una Vita sarà però costretta a uscire con Pierre Caron. Nelle nuove puntate della telenovela si scoprirà che l’uomo è in realtà in combutta con Marcos e sta tramando contro la Quesada. La ragazza verrà minacciata, se non accetterà la proposta di Pierre verrà denunciata come una spia tedesca. Il fratello correrà subito in suo aiuto e, con la complicità di Genoveva, organizzerà un finto rapimento con lo scopo di allontanare Natalia da Acacias e far perdere le sue tracce alle autorità. Qualcosa però andrà storto, Felipe intercetterà il pericolo corso dalla compagna e riuscirà a salvarla dal rapimento. L’avvocato però non si renderà conto che così facendo la consegnerà dritta tra le mani delle autorità. La giovane verrà incarcerata con l’accusa di spionaggio ed estradata in Francia. A quel punto l’Alvarez Hermoso sarà disperato e non potrà far altro che prendere le difese di quella che diventerà la sua donna.