Una Vita, anticipazioni 25 aprile: Alodia cade nella rete di Ignacio

Puntata oggi soap opera Canale5: Bellita pronta a incidere il suo disco

Riuscirà finalmente a risolvere i suoi problemi professionali Bellita nella nuova puntata di Una Vita. Dopo aver scoperto che i musicisti assunti da Josè non conoscevano le sue canzoni, la Del Campo troverà un modo per incidere il disco. Nel prossimo episodio della soap opera di Canale5 partirà proprio con il marito per registrare il suo nuovo lavoro e questo permetterà al nipote Ignacio di passare qualche giorno da solo in casa. Ebbene proprio l’assenza della zia permetterà al giovane di fare importanti passi avanti con la domestica Alodia. Non resta che continuare la lettura per scoprire cosa accadrà nella puntata del 25 aprile che sarà assolutamente imperdibile.



Anticipazioni Una Vita, Alodia Exposito e Ignacio sempre più intimi: la cena romantica

Nella puntata di oggi l’assenza degli zii permetterà al Quiroga Del Campo di organizzare una cena romantica in casa con la sua domestica. I due ragazzi, lontani da occhi indiscreti, ceneranno proprio come una vera coppia. Il risvolto rosa è dietro l’angolo nella telenovela che porta la firma di Aurora Guerra, ma Casilda si renderà subito conto che l’amica prova qualcosa per Ignacio e la metterà in guardia. Lo studente di medicina infatti ha fatto penare non poco gli zii con le sue intemperanze nelle scorse puntate, farà soffrire la bella Alodia?

Una Vita, intrighi e bugie in Calle Acacias: dove eravamo rimasti e cosa succederà

Aurelio continua ad essere il burattinaio di Acacias 38. In combutta con Genoveva Salmeron ha Organizzato un piano per danneggiare Marcos e, nella puntata di ieri, il Quesada ha cercato di spingere la sorella verso Pierre Caron. Il funzionario francese infatti è una pedina importantissima per assicurare il successo della società del messicano che sta vendendo armi ai paesi in conflitto. A sorpresa però la sorella si è ribellata nello scorso episodio e si è rifiutata di uscire con Caron. Al contrario la bella messicana ha deciso di uscire a cena con Felipe. Proprio Genoveva l’aveva spinta a sedurre l’ex marito, con lo scopo di danneggiarlo, il tranello però finirà per sfuggire dalle mani della dark lady di Acacias. Presto la Quesada e il bell’avvocato finiranno per diventare una coppia a tutti gli effetti, spalleggiandosi a vicenda, ma la reazione di Genoveva non si farà di certo attendere.