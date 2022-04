Una Vita, anticipazioni 26 aprile: Felipe sulla bocca di tutti, con Natalia…

Anticipazioni Una Vita, due protagonisti sempre più vicini: nascerà l’amore?

Tra trama rosa prenderà il sopravvento nelle prossime puntate della soap opera spagnola. Felipe Alvarez Hermoso sembrerà abbassare la guardia e aprirsi di nuovo all’amore, iniziando a frequentare assiduamente la sorella di Aurelio. Non saprà però che la ragazza è in realtà in combutta con Genoveva Salmeron, con lo scopo di avvicinarlo e colpirlo proprio nel momento in cui abbasserà ogni difesa. Nella nuova puntata della telenovela, in onda tutti i giorni in Italia, l’avvocato e la Quesada andranno a cena insieme e lo faranno al Nuovo Secolo XX, sotto gli occhi di tutto il quartiere di Acacias. Una mossa che scatenerà una serie di reazioni, azioni e contromosse.



Spoiler puntata oggi, tutto il quartiere sparla di Felipe e Natalia Quesada

Le anticipazioni della puntata di oggi di Una Vita svelano che la cena romantica tra l’avvocato di Acacias 38 e la bella messicana non passerà inosservata. La frequentazione dei due protagonisti della soap opera sarà sotto gli occhi di tutti e stupirà non poco. Dopo la fine del matrimonio con Genoveva Salmeron e la morte di Marcia Sampaio, l’avvocato sarà pronto a rifarsi una vita? Intanto nel quartiere non si farà altro che parlare, e sparlare, della nuova frequentazione dell’Alvarez Hermoso e in molti avranno una serie di dubbi. Intanto il piano della dark lady proseguirà, apparentemente senza intoppi, presto infatti la situazione finirà per sfuggirle decisamente di mano.

Una Vita, dove eravamo rimasti: due personaggi si avvicinano pericolosamente

Oltre a Felipe e Natalia Quesada, la freccia di Cupido ha colpito anche un’altra coppia nella telenovela che porta la firma di Aurora Guerra. Il nipote di Bellita, Ignacio, infatti oltre a combinarla grossa con le sue notti goliardiche ha iniziato a mettere gli occhi su Alodia. Dopo aver preso in giro gli zii, e aver sperperato i soldi che gli servivano per l’università, il ragazzo ha messo la testa a posto, buttandosi sullo studio, grazie soprattutto all’intervento di Josè Dominguez e all’insegnante privato da lui assunto. Gli occhi dello studente si sono posati però sulla sua domestica, che è caduta nella sua rete, con la quale ha condiviso un pranzo romantico proprio in casa degli zii. I due ragazzi infatti hanno sfruttato l’assenza di Bellita e Josè per tutto il giorno, impegnati nell’incisione del nuovo disco della cantante, per vivere come una vera coppia di fidanzati. Ci sarà un lieto fine per i due protagonisti dell’amata soap opera di Canale5?