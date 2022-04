Uomini e Donne, Armando Incarnato e l’affondo di un’ex dama: “Nullafacente”

Armando Incarnato nell’occhio del ciclone: il duro attacco di un’ex dama di Uomini e Donne

Oggi l’ex dama Alessandra ha rilasciato un’intervista a Fralof su PiùDonna.it. Ed in questa occasione la donna ha raccontato la sua esperienza nel dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi, dove ha conosciuto e frequentato dapprima Diego Tavani e successivamente il popolare cavaliere di origini napoletane. E proprio su quest’ultimo non ha affatto speso parole al miele, asserendo che nonostante abbia deciso di uscirci non gli è mai piaciuto del tutto, arrivando addirittura a dire che sarebbe un nullafacente:

“A me non è mai piaciuto perché penso sia un nullafacente. Alla fine ci sono uscita, ma non ci ho trovato nulla…”

La donna ha poi dichiarato che in questo loro incontro l’ha trovato molto arrogante, ma alla fine gli ha dato un bacio.

Diego Tavani, l’ex dama Alessandra non lo nasconde: “Quando è finita ho pianto tanto”

L’ex dama di Uomini e Donne, sempre in questa intervista rilasciata a Fralof su PiùDonna.it, ha poi voluto parlare della sua frequentazione con il popolare cavaliere di origini romane, che è finito al centro delle polemiche. Ed in questa occasione la donna non ha nascosto di aver provato un sincero trasporto nei suoi confronti, tanto che nel momento in cui è finita ha pianto lacrime amare: “Ho pianto tanto quando è finita con Diego…” Qual è stato il motivo della rottura? In pratica l’ex dama ha rivelato che il cavaliere pare non abbia granchè apprezzato il suo lato più da bambina:

“Non gli è piaciuta la parte di me ragazzina che era in vacanza a Lisbona, ma ci sono tante parti di me oltre quella…”

Uomini e Donne, l’ex dama critica il cavaliere romano: “E’ stato fin troppo invasivo”

Successivamente Fralof su PiùDonna.it ha chiesto ad Alessandra cosa rimprovera agli uomini che ha conosciuto nel dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. E quest’ultima, con estrema schiettezza, ha subito confessato di aver davvero poco gradito il fatto che Diego Tavani sia stato fin troppo invasivo nella sua vita dopo pochissimi giorni dall’inizio della loro frequentazione: “Se non sei sicuro di una storia non entri in modo così invasivo nella mia vita…”