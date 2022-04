Uomini e Donne, come procede tra Matteo e Valeria? C’è già un problema

Matteo e Valeria sono innamorati e felici, ma c’è un problema: la distanza e… il sonno!

Quando si esce dallo studio mariano innamorati e felici è una grande fortuna, ma poi è il tempo il giudice più severo: le coppie che si formano possono scoppiare dopo pochissimo tempo; è già successo, succede e continuerà a succedere fino a quando esisterà il programma. In un’intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine la neo-coppia composta da Matteo Ranieri e Valeria Cardone ha svelato come sta procedendo la loro storia, ma c’è già un piccolo problema, anzi, due: il primo è la distanza che intercorre tra i due (per ora si ritrovano a metà strada) e il secondo è il sonno; ebbene sì, se Valeria dorme tantissimo (e si accoccola come una sorta di koala, cosa che non è affatto negativa), lui dorme veramente poco.

Luca Salatino è un suo grande amico e gli manca tantissimo: le parole commoventi

Ma a Uomini e Donne non solo si formano delle storie d’amore che possono poi durare nel tempo, si spera: a volte si possono formare delle amicizie che valgono anche più di una relazione. E’ successo al tronista e al suo collega Luca Salatino: grandi amici per la pelle, quasi fraterni, d’altronde hanno vissuto a stretto contatto h24 per via del programma a cui hanno partecipato. Ne sente la mancanza, lui, e non ha mai sentito così tanto al telefono una persona. Anche la sua dolce metà è contenta dell’amicizia che hanno e spera possa durare nel tempo.

Uomini e Donne: l’ex tronista glissa sulla reazione che ha avuto Federica Aversano

E se da una parte Luca Salatino è diventato un grande amico di Matteo, di certo Federica non lo diventerà, anzi, si perderanno di vista per sempre. Lei non è stata la sua scelta e ha avuto anche una reazione stizzita che lo ha spiazzato e non poco. Ci ha pensato poi Alessandro Vicinanza a spiazzare il pubblico in studio quando ha tentato di convincerla a rimanere per frequentarlo e conoscerlo. Chissà che il prossimo anno la corteggiatrice rifiutata non possa salire sul trono.