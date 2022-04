Uomini e Donne, Davide Donadei e Chiara Rabbi si sposano? Lui frena: “Non adesso”

Uomini e Donne, Davide Donadei ha altri obiettivi prima del matrimonio con Chiara Rabbi: “Dobbiamo focalizzarci su altro”

Davide Donadei e Chiara Rabbi, a circa un anno dalla scelta a Uomini e Donne, sono tornati a raccontarsi a Uomini e Donne Magazine dove hanno raccontato un po’ della loro vita. I due stanno convivendo a Parabita, paese di Davide, e hanno grandi progetti, anche se l’ex tronista ha per ora escluso il matrimonio: “Se ho deciso di vivere con Chiara è perché spero sarà la madre dei miei figli e mia moglie. Ma prima dobbiamo focalizzarci sui nostri obiettivi personali, e poi coronare il sogno con le nozze”

Davide Donadei, problemi di salute dopo Uomini e Donne: “Nessuno riusciva a fare una diagnosi”

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne, Davide Donadei ha avuto molti problemi di salute che ha documentato sui social anche se non si è mai capito con chiarezza di cosa stesse soffrendo. Davide, a tal proposito ha spiegato che uno dei suoi problemi maggiori è stato proprio non capire di cosa soffrisse, fino a che non ha fatto chiarezza: “Diversi mesi fa non sono stato bene, ma il problema principale è che nessuno riusciva a fare una diagnosi. Ho fatto mille visite, tac, risonanze… e, lo ammetto, avevo pensato al peggio, mi ero preoccupato. Per poi capire che ho un problema tiroideo: sono in cura, prenderò una pastiglia a vita sperando di non dover intervenire chirurgicamente”

Uomini e Donne, Davide Donadei e Chiara Rabbi al Grande Fratello Vip? “Sarebbe figo”

Davide Donadei e Chiara Rabbi lavorano principalmente nel ristorante di lui in Puglia, ma ciononostante si ritagliano anche uno spazio importante per lavorare attraverso i social. A Davide è stato chiesto se avrebbe piacere di partecipare al Grande Fratello Vip e la risposta è stata assolutamente affermativa ed entusiasta: “Sì, siamo andati ad assistere grazie a un amico che lavora lì dentro. È stato bello, era la finale di un reality durato sei mesi. Non dico che è una delle cose che mi piacerebbe di più, ma quasi. Sarebbe veramente figo”