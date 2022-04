Uomini e Donne, Ida Platano sciocca tutti oggi: Riccardo Guarnieri torna e…

Anticipazioni Uomini e Donne oggi: torna Riccardo Guarnieri, Ida Platano lo accoglie a braccia aperte

Si aprirà con un colpo di scena la puntata del 6 aprile di Uomini e Donne. Il programma, che porta la firma di Maria De Filippi, spalancherà infatti le porte a una vecchia conoscenza: Riccardo Guarnieri. Il cavaliere di Taranto, che negli ultimi anni è stato al centro dell’attenzione a UeD per via della sua storia d’amore tormentata con Ida Platano, e successivamente con Roberta Di Padua, è stato assente per circa un anno dal programma e oggi sarà pronto a rimettersi in gioco. Riccardo racconterà di voler provare di nuovo a cercare l’amore nel salotto rosa di Canale5 e la reazione di Ida Platano sarà sorprendente. La dama, visibilmente commossa si dirà felice del ritorno dell’ex e addirittura aprirà le danze ballando con lui al centro dello studio. Segno che Ida Platano non ha ancora dimenticato Riccardo Guarnieri?



Uomini e Donne, puntata mercoledì 6 aprile: Bruno e Vincenza si dicono addio definitivamente

Le anticipazioni di Uomini e Donne svelano che, oltre al ritorno di Riccardo Guarnieri che stando alle ultime anticipazioni si sarebbe già dato da fare iniziando a conoscere una dama, si parlerà anche di una coppia: quella formata da Vincenza e Bruno. Dopo aver iniziato a frequentarsi, i due protagonisti del segmento senior della trasmissione racconteranno di aver capito di essere incompatibili caratterialmente. Vincenza e Bruno si diranno addio, ma la loro sarà una separazione accompagnata da liti e polemiche.

Armando Incarnato esce con le nuove spasimanti, Tina attacca Pinuccia: cosa succede a Uomini e Donne oggi

Al centro dell’attenzione oggi a Uomini e Donne finirà anche Armando Incarnato, che ha accettato la corte di due nuove dame. Oggi in puntata si scoprirà se il cavaliere è uscito a cena con loro e soprattutto se è scoccata la scintilla. Non mancheranno però a Uomini e Donne anche i battibecchi tra Tina Cipollari e Pinuccia, mentre Gemma Galgani, sconsolata senza corteggiatori, sarà lontana dalle dinamiche del programma… almeno per il momento.