Uomini e Donne, Lilli delusa da Luca Salatino: “Ho voglia di andarmene”

La delusione di Lilli dopo la nuova esterna tra Luca e Aurora: “Ho voglia di andarmene”

Nella nuova puntata del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, il tronista Luca Salatino ha deluso nuovamente Soraia e Lilli per aver riportato in esterna soltanto Aurora. La corteggiatrice che ha avuto un’infanzia difficile si è sfogata con queste parole: “Sono delusa. Dopo l’esterna che abbiamo fatto non lo so cosa mi aspettavo. Ho voglia di andarmene“.

Il tronista dispiaciuto dalla reazione di Soraia: “E’ difficile. Mi fa male”

Il pubblico di Uomini e Donne oggi ha avuto modo di vedere la reazione di Soraia dopo che Luca Salatino è uscito con la nuova corteggiatrice Aurora: “Ci sono rimasta veramente male non me lo aspettavo, mi vede così e sceglie di ballare con Aurora, capisco che veramente mi importa tanto e ho paura di perderlo”. Il tronista quando la sua corteggiatrice ha fatto il suo ingresso in studio, ha confessato:

“Non mi fa sicuramente piacere vederla così è proprio questo è difficile, far stare male una ragazza a cui tengo mi fa male, però da una parte devo sempre comportarmi come mi sento, perchè se mi vado a comportare in maniera di paura di far male, so che è brutto da dire però non mi comporto in base a quello che sento”.

La 28enne ha rotto il silenzio facendo dei rimproveri al tronista: “Volevo chiederti perchè dopo che abbiamo discusso per Matteo e Federica, perchè non hai voluto commentare la nostra esterna, non mi hai neanche guardato in faccia, è impossibile che ti piacciamo tutte e tre, quanto ti ci vuole per capirlo?”. La non scelta di Roberta Ilaria Giusti ha risposto: “Non ti ho mai vista avere reazioni, forse perchè non hai mai temuto Lilli”. Intanto ha preso la parola anche Aurora: “Ho visto che ha portato solo me, dico che stiamo molto bene, non so cosa dire in questo momento, sono confusa”.

La corteggiatrice lo ammette: “Ho paura di rovinare quello ho costruito con Luca”

Subito dopo Lilli come Soraia ha fatto sapere di essere delusa dall’atteggiamento del tronista: “Mi sono aperta, raccontata, perchè ci tengo”, ma quando Gianni Sperti le ha chiesto: “Perchè non te ne sei andata? Inutile che lo dici”, ha ammesso una sua preoccupazione: “Perchè ho paura di rovinare tutto quello che ho costruito con lui”. Soraia ha aggiunto: “Io questa settimana ci ho pensato di andar via, poi ho riflettuto e ho detto vabbè vediamo cosa è successo”. Aurora invece ci ha tenuto a sottolineare di vedere il tronista diverso con lei: “Con Soraia hai avuto un approccio fisico, con me ti apri sul lato sentimentale”. Infine quando la sua corteggiatrice dall’infanzia difficile gli ha domandato per quale motivo non l’ha portata in esterna, Luca Salatino ha risposto: “Perchè dovevo vedere se valeva la pena o no”.