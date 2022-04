Uomini e Donne, Lilli non si presenta in puntata: Luca Salatino rimane spiazzato

Luca Salatino non se lo aspettava da una sua corteggiatrice: “Il percorso non è solo l’esterna”

Lilli Pugliese una protagonista del programma pomeridiano condotto da Maria De Flippi ha fatto ciò che aveva detto di recente, nella nuova puntata che il pubblico ha visto oggi. La corteggiatrice aveva anticipato a Luca Salatino di essere intenzionata ad andarsene via, non appena l’ha visto parecchio complice con Aurora. La 27enne non ha messo piede nello studio, e la reazione del tronista non si è fatta di certo attendere:

“Non mi piace parlare di una persona che non c’è. Il percorso non è solamente l’esterna, ci sono altri particolari che io guardo. Se oggi ha preso e se nè andata mi spiazza”.

Soraia lo ha ammesso a Uomini e Donne: “Sono consapevole di prendermi un palo”

Oggi a Uomini e Donne la conduttrice Maria De Filippi ha dato una comunicazione per niente piacevole a Luca Salatino, sulla sua corteggiatrice dall’infanzia difficile che nei giorni scorsi ha svelato la sua paura: “Lilli non cè ha scelto di andar via, l’ultima puntata lui è uscito due volte di fila con Aurora, poi ha scelto di ballare con Soraia, lei dice me ne vado e se ne va”. Il tronista non ha nascosto la sua delusione: “Mi ha detto delle cose importanti, però poi come fai a non avere una reazione a rimanere impassibile, quando sta lì ha dei punti di chiusura che dovrei riuscire a capire, in questo momento non li capisco”.

A questo punto è stata mostrata al pubblico l’esterna che il tronista ha fatto con Soraia. Quest’ultima nella clip ha affermato: “Non ci posso credere, ma sei scemo, io mi sono accorta di provare qualcosa che non è amore, Aurora potrebbe portarti via, ho capito che veramente ci tengo”. La risposta del 29enne è stata: “Avevo proprio voglia di vederti, ti dico la verità”. Dopo aver visto il video, la corteggiatrice ha esternato la sua preoccupazione:

“Io glielo detto non voglio baciarti, quando me lo ritrovo lì non posso fare finta di essere arrabbiata, mi piace, però ho tantissima paura, l’altro giorno volevo andare via, sono consapevole di prendermi un palo, però ce la metto tutta”.

La confessione del tronista: “Ho sempre avuto un’autostima bassa su me stesso”

Il tronista ha commentato l’esterna fatta con Soraia: “E’ una dimostrazione continua e mi fa effetto, perchè in vita mia non ho mai avuto tutte queste ragazze che mi hanno dimostrato”. Quando Maria De Filippi gli ha chiesto: “E’ la televisione che ti fa trovare tutte queste belle ragazze o sei tu?”, il 29enne ha confessato: “Ho sempre avuto un’autostima bassa su me stesso”.