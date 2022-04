Riccardo Guarnieri, incredibile: cosa ha detto a Ida Platano durante il ballo

Scritto da Denis Bocca , il Aprile 15, 2022 , in Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri, parole inaspettate su Ida: “E’ rimasta tanta complicità”

E’ tornato il cavaliere di Taranto, quello che ha fatto sognare milioni di spettatori con la sua storia d’amore con la dama Ida Platano sia nel dating show di Maria De Filippi sia a Temptation Island. Al settimanale ufficiale della trasmissione lui ha rilasciato una lunga intervista parlando di quello che ha fatto nel corso dell’anno e mezzo in cui è stato lontano dalle telecamere e ha anche svelato cosa si è detto con lei durante il loro romantico ballo:

“E’ rimasta tanta complicità e mi sono anche un po’ commosso. Non vuol dire, però, che voglio che tra me e lei rinasca qualcosa”.

Uomini e Donne, Ida Platano in crisi con gli uomini: il suo ex le dà un consiglio

Se non sta attenta davvero la dama di Brescia potrebbe fare la fine della sua amica Gemma Galgani: sola a più di settant’anni impegnata ancora nella ricerca del vero amore. Riccardo Guarnieri le ha voluto dare un consiglio ben preciso: se vede che un uomo che frequenta non le dà ciò che vuole allora deve subito mollare la presa onde evitare di perdere tempo e di soffrire inutilmente. E poi ha anche trovato lo spazio per una battuta divertente ovvero che dopo aver toccato il cielo con un dito con lui è veramente difficile trovare un nuovo fidanzato all’altezza.

Il cavaliere vorrebbe creare un’amicizia con lei al di fuori del programma

Al di fuori di Uomini e Donne il cavaliere sarebbe intenzionato a creare una bella, sana e disinteressata amicizia con lei; d’altronde sono stati insieme, hanno lottato per rimanerci, e c’è anche stato un anello regalato al centro dello studio, ma purtroppo le differenze caratteriali sono state impossibili da superare, stessa cosa nella sua relazione con Roberta Di Padua, che ha avuto modo di sentire solamente quando lei è stata affetta da covid. Una telefonata affettuosa, ma nulla più. Ora lui vuole trovare la sua anima gemella con cui creare una bella famiglia e si impegnerà al massimo nelle prossime conoscenze tra cui non è inclusa un’amareggiata Gloria con cui è finita quasi subito.