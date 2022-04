Rissa a Uomini e Donne, scattata la censura per due dame: tensione in studio

Uomini e Donne, censurata una rissa tra due dame: parla Elena Scielzo

In queste ultime ore la popolare dama partenopea ha fatto una lunga diretta instagram condivisa con la coppia composta da Marika Geraci e Diego. Ed in questa circostanza la ex protagonista ha svelato alcuni succosi retroscena sul dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Cosa ha detto? Quest’ultima ha rivelato che poco tempo fa in studio c’è stata una incredibile litigata tra due dame, Giuliana e Stefania. Questo litigio pare sia sfociato praticamente in una rissa, tanto che in fase di montaggio tutta questa scena è stata tolta. Tuttavia la dama, essendo stata testimone oculare, ha rivelato che è stato un episodio davvero esecrabile:

“Giuliana è andata vicina alla rivale e le ha strappato i capelli. Ho cercato di fermarla, ma stavamo per cadere…E’ stato un atteggiamento violento…”

Elena Scielzo lancia pesanti accuse su un cavaliere: “È solo un grande marpione”

La ex dama di Uomini e Donne, sempre in questa diretta su instagram, ha anche colto la palla al balzo per sferrare un bell’affondo nei confronti del cavaliere, che al momento sta conoscendo Sara. Difatti secondo la ex protagonista del dating show Gianluca sarebbe un marpione:

“È un marpione peggio di Biagio ed Armando! Va a riportare tutto alla redazione del programma solo al fine di avere dei vantaggi…E’ ciò che vuole lui…”

La donna, la quale giorni fa ha rivelato di essere stata calunniata, non ha poi speso parole al miele neppure nei confronti di Ida Platano.

Armando Incarnato nel mirino dell’ex dama del dating show: “Ha messo in difficoltà Denise”

Successivamente la ex protagonista di Uomini e Donne, sempre in questa diretta su instagram, ha anche voluto difendere la giovane ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, che tanto ha fatto discutere tempo fa per un suo avvicinamento al cavaliere napoletano. In questa circostanza l’ex dama ha rivelato che quest’ultima non avrebbe mai e poi mai provato interesse nei confronti dell’uomo, che invece avrebbe fatto di tutto pur di farla apparire in difetto: “Era infastidita… Non voleva assolutamente parlarci…Matteo era molto preso da lei e guarda Armando cosa è stato capace di fare…”