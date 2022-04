Vera Miales smaschera Mirko Gancitano: “Dietro le telecamere mi ha difeso”

La Pupa e il Secchione, Mirko Gancitano smascherato da Vera Miales: “Dietro le telecamere mi ha difeso”

Vera Miales una ex concorrente de La Pupa e il Secchione Show, dopo essere stata ospite a una nuova puntata di Pomeriggio 5 ha smascherato Mirko Gancitano, impegnato sentimentalmente con Guenda Goria, la figlia del suo fidanzato Amedeo Goria. La modella di origini moldave tramite dei video condivisi tra le storie del suo profilo Instagram nelle scorse ore ha rotto il silenzio sul videomaker freelance, facendo capire che non è per niente coerente, per il fatto che le sue parole non coincidono con i fatti. L’ex pupa del programma di Italia Uno condotto da Barbara D’Urso si è posta una domanda ben precisa: “Perchè Mirko dietro le telecamere mi difende, mi ha fatto i complimenti, era dalla parte mia e quando ci sono telecamere in puntata lui è contro di me”.

Vera Miales dopo l’ospitata a Pomeriggio 5 anticipa: “Non ho detto ancora tutto!”

Nel nuovo appuntamento di Pomeriggio 5 che i telespettatori hanno seguito ieri, c’è stata come ospite Vera Miales. La modella di origini moldave successivamente si è espressa sui social su Mirko Gancitano, uno dei secchioni de La Pupa e il Secchione Show, il programma in cui lei ha partecipato con Nicolò Scalfi venendo purtroppo eliminata. Durante la partecipazione nella trasmissione di Italia Uno che vede al timone la conduttrice Barbara D’Urso, la fidanzata di Amedeo Goria con cui attualmente è in crisi a causa dell’intromissione di Stella, la nota assistente di Alex Belli, ha avuto anche dei dissapori con il secchione che svolge la professione di videomaker freelance, per via dell’astio che c’è tra lei e la sua fidanzata Guenda Goria. L’ex pupa si è fatta sentire, svelando di avere ancora molte cose da dire: “E’ vero che mi sono tolta qualche sassolino dalle scarpe ma non ho detto ancora tutto!“.

La Pupa e il Secchione Show: “Mirko Gancitano è succube di Guenda Goria”, parla Vera Miales

Vera Miales sempre nelle scorse ore ha sollevato un dubbio sulla coppia formata dal secchione che adesso fa coppia con Asia Valente, e Guenda Goria: “E’ vero che Mirko ama tantissimo Guenda, ma questo è un vero amore, o forse è succube di Guenda?”. A questo punto la modella di origini moldave è scesa nel dettaglio, svelando una confidenza che le ha fatto Mirko Gancitano a La Pupa e il Secchione Show: