Verissimo, Aisha racconta il suo passato doloroso: “Mio padre se n’è andato”

Scritto da Giulia Tolace , il Aprile 16, 2022 , in Verissimo

Aisha è stata abbandonata dal padre: l’ha raccontato oggi da Silvia Toffanin

Come ogni sabato anche oggi, 16 aprile 2022, gli ultimi eliminati di Amici 21 si sono raccontati a Verissimo a distanza di una settimana dall’eliminazione. Silvia Toffanin ha dunque ospitato Aisha e Crytical che oltre all’intervista hanno fatto anche un’esibizione live. Per quando riguarda Aisha la Toffanin ha affrontato un argomento molto delicato e doloroso, ovvero la mancanza della figura paterna nella vita della ragazza. Aisha, che ha appena compiuto 18 anni, è cresciuta solo con la mamma che, come ha sottolineato la cantante, le ha fatto da padre, da mentore e da tutto. Sul padre Aisha ha detto di averlo conosciuto ma che l’ultima volta che l’ha visto aveva 3-4 anni. Poi ha aggiunto:

“Se n’è andato. Non so quali siano state le motivazioni che l’hanno spinto ad andarsene da me”.

Sebbene Aisha fosse molto piccola quando è accaduto l’evento la ragazza si porta dentro questa ferita che probabilmente farà sempre parte di lei.

L’ex allieva di Amici ha vissuto un brutto periodo: la confessione a Verissimo

Il percorso vissuto all’interno della scuola di Canale5 per Aisha non è stato solo formativo dal punto di vista professionale e musicale. La cantante a Verissimo ha definito l’esperienza di Amici 21 una vera e propria “terapia”. Infatti prima di entrare nel talent la ragazza stava vivendo un brutto periodo che andava avanti da due anni. Un periodo fatto di solitudine, durante il quale, pur soffrendo, la cantante si era allontanata da tutti. Adesso Aisha ha scritto una lettera a se stessa nella quale si chiede scusa e si fa la promessa di stare bene. Ma ricordando gli ultimi due anni la ragazza ha detto:

“Non saprei dire cos’è successo. Vivevo le cose tanto per viverle. Non avevo il controllo di quello che mi succedeva”.

Aisha e il sogno dopo Amici: “Vorrei stare bene”

Solitamente alla fine dell’intervista fatta a Verissimo Silvia Toffanin chiede agli eliminati di Amici cosa sognano per il loro futuro. E quasi sempre loro rispondono che sperano di poter vivere di canto e di ballo. Nel caso di Aisha, invece, la riposta è stata molto diversa e ben oltre la musica. La ragazza infatti ha detto:

“Sogno di essere davvero libera, di divertirmi. Vorrei stare bene veramente”.

Aisha ha inoltre aggiunto di aver sprecato troppo tempo a piangersi addosso e che adesso vuole solo vivere.