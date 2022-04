Aisha scrive una lettera dopo l’eliminazione da Amici: “Da oggi in poi…”

L’eliminata di Amici parla a se stessa: “Voglio prendermi cura di te”

La prima eliminata della quarta puntata del Serale di Amici, come già noto dalle anticipazioni, è stata Aisha. La cantante della squadra CuccaTodo, allieva di Lorella Cuccarini, ha lasciato immediatamente la scuola di Canale5 al termine della prima manche che ha visto trionfare la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Al ballottaggio sono arrivati Alex, Aisha e Sissi. Quest’ultima è però stata salvata per prima mentre i primi due si sono contesi l’eliminazione e ad avere la peggio è stata proprio la cantante. A qualche ora dall’eliminazione Aisha ha deciso di rompere il silenzio sul suo profilo Instagram. Qui, in maniera piuttosto diversa dal solito, l’allieva ha scritto una lettera a se stessa.

“Sai, da oggi in poi ho voglia di prendermi cura di te. Ho voglia di prendermi cura dei tuoi sogni, delle tue paure. Dei mille pensieri che ti hanno perseguitata per una vita intera”

scrive Aisha.

Aisha si fa una promessa: “Ti festeggerò”

All’inizio della lettera che l’allieva di Amici 21 scrive a se stessa ci sono delle scuse che la ragazza si rivolge. “Vorrei averta trattata meglio” ammette Aisha che poi rivela di essere caduta spesso per causa propria. “Ne hai passate tante” continua la cantante che dentro si porta dolori e macigni enormi. La lettera però continua con parole positive, arrivate grazie all’esperienza nel talent di Canale5. Esperienza che le ha portato gioie immense, soddisfazioni, successi, inediti e perfino cambiamenti personali. Come ha fato notare ieri sera Maria De Filippi Aisha era arrivata che non parlava con nessuno e che aveva difficoltà a vivere con tante persone insieme. Piano piano è riuscita ad aprirsi ed ha legato con tutti. Adesso la cantante vuole guardare con positività al futuro. E per questo si è fatta una promessa:

“Ti festeggerò tutti i giorni come fosse l’ultimo. Te lo prometto”.

Le parole per Lorella Cuccarini: rapporto speciale tra allieva e professoressa

Infine Aisha ha voluto fare dei ringraziamenti nella sua lunga lettera. Spazio dunque a Maria De Filippi, Raimondo Todaro, ai coach e “a chi c’è stato dietro le quinte”. Un ringraziamento speciale l’ha poi rivolto a Lorella Cuccarini. Tra le due si è creato un legame fortissimo e Lorella per Aisha è stata un po’ come una mamma. Per questo ieri sera la Cuccarini non è riuscita a trattenersi e per la prima volta si è alzata ed è andata ad abbracciare Aisha in lacrime, prima di lasciarsi andare anche lei al pianto.