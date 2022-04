Clizia Incorvaia e Paolo pronti per il secondo figlio? La verità a Verissimo

La famosa coppia rivela a Verissimo la possibilità di allargare la famiglia

Erano attesi da tanto tempo Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro nello studio di Verissimo. La coppia infatti a febbraio ha avuto un bimbo, di nome Gabriele, ma i due erano riusciti ad intervenire da Silvia Toffanin soltanto in collegamento. Oggi, invece, finalmente i due sono tornati in carne ed ossa da Silvia Toffanin che li ha accolti con gioia. Collegata a distanza, invece, c’era Eleonora Giorgi con il piccolino che così si è mostrato per la prima volta al pubblico di Verissimo. A colpire più di tutti però è stato Paolo Ciavarro, per la sua dolcezza, apprensione e legame verso il figlio. Vedendo inoltre la coppia così innamorata Silvia Toffanin ha detto: “So che farete altri bambini”. Immediata dunque la risposta di Paolo: “Clizia dice di no, io dico di sì”.

Clizia Incorvaia sui primi mesi da neomamma di Gabriele: “Mi sento fidanzata”

Mentre per Paolo Ciavarro questa è la prima volta da papà, per Clizia Incorvaia è la seconda volta. L’influencer infatti ha una bimba, Nina, avuta con l’ex marito Francesco Sarcina. Eppure Clizia a Verissimo ha detto che essere mamma di un figlio maschio è una cosa completamente diversa rispetto all’esserlo di una figlia femmina. Clizia ha parlato di un un nuovo inizio di vita ed ha ammesso:

“Io mi sento proprio fidanzata”.

Il bimbo già dimostra di avere carattere e secondo Clizia la parte più istintiva l’ha presa da lei, da brava siciliana. Per questo la mamma l’ha soprannominato “baby boss”.

Paolo Ciavarro raccontato dalla fidanzata: “Uomo molto presente”

Che papà è Paolo Ciavarro quando si spengono le telecamere? A racconta ci ha pensato Clizia Incorvaia che per il compagno ha speso parole colme di stima e amore. “E’ un uomo molto presente” ha detto Clizia a Verissimo, nonostante gli impegni pesanti di Paolo dal punto di vista lavorativo. Al lavoro inoltre si aggiungono le nottate in bianco che la coppia sta passando. Silvia Toffanin ha fatto dunque notare che Paolo sembra l’uomo perfetto, con grande accordo di Clizia che adesso sogna il matrimonio con il suo Paolo.