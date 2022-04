Verissimo, Crytical non l’aveva mai raccontato: “È una storia molto triste”

Crytical e il dolore per quell’amico che non c’è più: la sua lezione di vita

Oggi Crytical è stato ospite a Verissimo e l’ex allievo di Amici 21 ha affrontato diversi temi importanti. Tra questi uno riguarda un suo caro amico, Davide, che purtroppo non c’è più. Durante un’esibizione eseguita ad Amici, in particolare cantando la canzone di Irama “Un giorno in più”, Crytical aveva scritto delle barre che hanno molto colpito Silvia Toffanin. Per questo la conduttrice ha chiesto all’ormai ex allievo se gli andasse di raccontare a chi fosse dedicata la canzone. Crytical ha raccontato di questo suo amico Davide:

“Purtroppo è una storia molto triste. Lui soffriva di una malattia che l’ha portato a non essere più qui”.

Crytical ha spiegato che l’assegnazione di quel brano glielo aveva fatto pensare sia per il tempo passato insieme sia per quello che avrebbe voluto ancora passarne. “A volte ci facciamo problemi per cose futili quando accadono cose molto serie come questa” ha concluso Crytical.

Il cantante parla di Luigi Strangis a Verissimo: “È il fratello che non ho mai avuto”

Durante l’intervista fatta a Verissimo Silvia Toffanin ha provato a far rialzare l’umore di Crytical dopo il racconto sulla scomparsa dell’amico Davide. La conduttrice, in particolare, ha ricordato all’allievo che all’interno di Amici 21 ha trovato un nuovo amico importante. Si tratta di Luigi Strangis, con il quale Crytical ha dimostrato di aver legato più di tutti gli altri. Su di lui l’ormai ex allievo del talent di Canale5 ha detto:

“È il fratello che non ho mai avuto. Oltre ad essere una fonte di ispirazione per la musica è la persona che è sempre rimasta con me”.

Luigi è sempre stato tra i pochi a comprendere il mondo di Crytical e a sostenerlo quando tutti gli buttavano addosso valanghe di critiche.

Crytical e i progetti futuri: “Il mio sogno più grande è quello di essere compreso”

Infine, prima di esibirsi a Verissimo con il suo inedito “Le parole sono armi”, Crytical ha risposto alla domanda di rito di Silvia Toffanin. Ovvero quali siano i suoi sogni e progetti per il futuro. Dal punto di vista musicale Crytical svetta nelle classifiche musicali con il suo inedito e, inoltre, ha ricevuto una grande proposta da Stash. Per questo il ragazzo ha puntato al punto di vista personale: