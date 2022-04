Verissimo, il dramma di Emma Muscat dopo Amici: “Avevo il cuore a pezzi”

Scritto da Giulia Tolace , il Aprile 30, 2022 , in Verissimo

Emma Muscat parla del fidanzato Kurt: “E’ stato la luce in un momento difficile”

Sono passati anni da quando Emma Muscat sedeva tra i banchi di Amici, la scuola più famosa d’Italia che da anni sforna talenti della musica e del ballo. Di Emma, d’origine maltese, i fan storici del programma ricordano la sua profonda timidezza e il suo timido approccio alla lingua italiana. E ancora, una voce pazzesca e la sua storia d’amore con l’allievo Biondo. Adesso Emma è pronta a calcare il palco dell’Eurovision Song Contest per rappresentare Malta e prima del debutto è tornata a Verissimo, dopo anni. Un capitolo particolare è stato riservato dalla cantante all’amore. In questo momento Emma è fidanzata con il maltese Kurt Galea. E su di lui la ragazza ha detto:

“E’ stato la luce in un momento veramente difficile della mia vita. Ero stata lasciata due volte e avevo il cuore a pezzi. Poi è arrivato lui, in un momento in cui stavo veramente male”.

La cantante ricorda l’esperienza di Amici: “Ho imparato tanto”

Una grossa parte dell’intervista Emma Muscat l’ha riservata al ricordo di Amici. “Ho imparato tanto” ha detto la cantante dopo aver ripercorso il periodo della scuola grazie ad alcune immagini mandate in onda da Silvia Toffanin. Emma a Verissimo ha spiegato che grazie ad Amici è riuscita a vincere la sua timidezza, gestendo il rapporto col pubblico e muovendosi sul palco.

“Mi ha lanciata nel mio sogno e nella carriera qua in Italia”

ha aggiunto la Muscat definendo questo Paese come la sua seconda casa.

Emma Muscat pronta per l’evento musicale: “Sono super gasata”

Infine Emma Muscat ha raccontato come sta vivendo i giorni che la separano dall’evento musicale dell’Eurovision Song Contest. La cantante è doppiamente felice. Primo perché rappresenterà la sua nazione, Malta, e secondo perchè lo farà su un palco italiano, la sua seconda casa. “Sono super gasata” ha ammesso la cantante a Verissimo prima di esibirsi nello studio di Canale 5 proprio con il brano in questione. Per il resto tutto è pronto: dalle grafiche agli abiti. E a tal proposito Emma ha rivelato di aver disegnato lei stessa l’abito che indosserà durante l’Eurovision.