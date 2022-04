Emma Muscat cantante: età, nascita Malta, instagram, fidanzato, ex Biondo, Amici

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Aprile 30, 2022 , in Musica

Emma Muscat chi è, età, nascita, peso, altezza

Tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo ci sarà Emma Muscat. Nata a Malta 22 anni fa, la giovane è una cantante che ha conosciuto la popolarità grazie alla sua partecipazione alla scuola di Amici 17 dove si è fatta apprezzare dal grande pubblico. La ragazza è alta 168 cm per un peso di 50 kg, non ha alcun tatuaggio ed è del segno del Sagittario, essendo nata il 27 novembre del 1999. Emma è cresciuta insieme ai genitori e con un fratello. Fin da piccola ha mostrano una predisposizione al canto, che fortunatamente è riuscito a dare frutti e a far realizzare il sogno di divenire artista della Muscat.

L’esperienza ad Amici e la storia con Biondo, nuovo fidanzato, Instagram

Emma Muscat ha conosciuto la popolarità grazie all’esperienza ad Amici 17, dove ovviamente ha preso parte come cantante. La giovane era però già conosciuta sia a Malta che in Inghilterra grazie al singolo pubblicato nel 2016 “Alone”, il suo primo da solita. L’anno successivo prima di entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi ha pubblicato il secondo pezzo da solista dal titolo “Without You”. Nella scuola di amici arriva al serale e fa parte della squadra Bianca classificandosi al quinto posto assoluto. Proprio nel programma di Mediaset ha conosciuto il cantante Biondo, divenuto il suo fidanzato. Relazione poi conclusa, oggi Emma (qui il suo profilo Instagram) è attualmente fidanzata con un ragazzo di nome Kurt Galea e i due si sono conosciuti nel corso dell’estate del 2021. Nella foto qui sotto possiamo vedere la cantante con l’ex compagno Biondo.

L’avventura ad Eurovision Song Contest

Oggi l’artista sarà intervistata nel prestigioso salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Nelle prossime settimane invece Emma Muscat sarà tra i concorrenti dell’Eurovision Song Contest, dove difenderà i colori di Malta. Nella kermesse che avrà luogo a Torino si troverà davanti anche Mahmood e Blanco con la loro Brividi e Achille Lauro per San Marino.