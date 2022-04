Verissimo, il dolore di John Erik dopo Amici: “Questa cosa mi ha distrutto”

John Erik parla della separazione dei suoi genitori da Silvia Toffanin: “Mi ha fatto male”

Dopo le due insegnanti Anna Pettinelli e Veronica Peparini, a capo della sua squadra, John Erik ha fatto il suo ingresso a Verissimo insieme a Leonardo, l’altro eliminato dell’ultima puntata di Amici. Nonostante John sia entrato a ridosso del Serale, ed abbia studiato da autodidatta, l’allievo di hip hop ha raccolto grandi risultati nella scuola di Canale5. Apprezzamenti da parte dei giudici e degli insegnanti e ottime posizioni nelle classifiche. All’interno di Amici John si è contraddistinto per educazione e silenzio. L’allievo di Veronica Peparini infatti non parla molto eppure dentro si porta un grande dolore che si riflette nei suoi occhi a tratti tristi. A ferirlo è stata la separazione dei suoi genitori che lui non si aspettava per niente in quanto erano sempre apparsi come una famiglia felice.

“Questa è la cosa che mi ha distrutto di più. E’ questo che mi ha fatto male”

ha detto John.

Il ballerino di Amici ha un grande sogno: “Fare del bene a chiunque mi guardi ballare”

Non può nascondere la delusione per l’eliminazione John Erik ma adesso è tempo di ripartire per nuove avventure. L’allievo di Veronica Peparini non sa ancora cosa fare ma di certo la danza farà parte della sua vita. Eppure nel cuore di John Erik non ci sono grandi sogni, entrare nelle compagnie o lavorare in televisione. Lui ha un unico grande sogno che ha rivelato a Verissimo: fare del bene agli altri. In particolare il ballerino ha detto:

“Sogno di fare del bene alla mia famiglia e a chiunque mi guardi quando ballo. Voglio cercare di fare del bene a tutte le persone che ho attorno”.

Ed è quello che sta provando a fare anche lui: ritrovare la sua serenità e stare bene con se stesso.

“La danza è il mio rifugio” ammette a Verissimo l’ex allievo del talent di Canale5

Il percorso che John Erik ha avuto con la danza è molto diverso rispetto a tutti gli altri ragazzi che entrano ad Amici e ai ballerini in generale. Lui non ha frequentato mai nessuna scuola. Semplicemente all’età di 17 anni, quando stava più male, ha iniziato a ballare per strada, da autodidatta, guardando i video sul web. Evidentemente è qualcosa che aveva innata perché a guardarlo John ha un talento particolare e innegabile.