Verissimo, ospiti 9 e 10 aprile: ultima domenica per Silvia Toffanin

I volti di Amici sabato 9 aprile 2022 nel talk show di Canale5

Tutto è pronto per il nuovo weekend di Verissimo che per il suo ultimo doppio appuntamento schiera in studio una flotta di nomi. Amore, amicizia, talento e arte. Tutto questo e molto altro attende i telespettatori domani, sabato 9 aprile, dalle 16:30. Si parte con la coppia formata da Francesca Barra e Claudio Santamaria, che sarà in studio con la loro bellissima e unita famiglia. La coppia, più innamorata che mai, si racconterà tra gli alti e bassi della vita. Spazio poi alla voce incantevole di Imen Siar, cantante italo-marocchina in studio per la prima volta. E ancora, la simpaticissima Valeria Graci, con la sua storia profonda e non sempre felice. Torneranno anche Davide Silvestri e Barù, per raccontare la loro amicizia nata al GF Vip. Spazio poi ai volti di Amici 21 con le insegnanti Veronica Peparini e Anna Pettinelli e gli ultimi eliminati John Erik De La Cruz e Leonardo Lini.

Gli ospiti di Verissimo domenica 10 aprile: la prima volta di Roberto Bolle e l’umanità di Al Bano

Anche domenica 10 aprile 2022 Silvia Toffanin accoglierà grandi nomi e storie emozionanti che inviteranno il pubblico a riflettere. Tra loro ci sarà Al Bano che, insieme alla moglie Loredana Lecciso, sta ospitando alcuni profughi ucraini in fuga dalla terribile guerra che sta distruggendo il loro Paese. Per la prima volta a Verissimo Roberto Bolle, étoile del Teatro alla Scala. Dopo Emanuele Filiberto, ospite domenica scorsa, questa volta tocca al giudice di Amici Stefano De Martino raccontarsi. E chissà che Silvia Toffanin non riesca a farlo aprire anche sul segretissimo capito “Belen Rodriguez”. Spazio poi all’amore con Federica Pellegrini e Matteo Giunta, per la prima loro intervista di coppia. Infine tornerà l’attrice ucraina Anna Safroncik, stavolta accompagnata dal papà Eugenio che è riuscito a scappare da Kiev e mettersi in salvo.

Grandi cambiamenti per Silvia Toffanin: la trasmissione si ferma la domenica

Dopo una lunga stagione televisiva importante Silvia Toffanin si appresta a tornare alle origini. Questa domenica sarà infatti l’ultima puntata di Verissimo che dalla prossima settimana proseguirà soltanto il sabato. Recentemente sconvolta da un’ospite Silvia Toffanin si avvia alla chiusura della stagione televisiva riportando Verissimo all’unico appuntamento settimanale. Visti gli ottimi ascolti registrati la domenica ci sono molte possibilità che la trasmissione venga riconfermata la domenica anche nella prossima stagione televisiva.