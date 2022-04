Verissimo, ospiti di sabato 30 aprile: puntata insolita per Silvia Toffanin

Silvia Toffanin pronta per la nuova puntata: chi ci sarà in studio

Come ogni sabato anche domani lo studio di Verissimo accoglierà tanti volti dello spettacolo pronti a raccontarsi davanti a Silvia Toffanin e al pubblico presente in studio e a casa. La puntata del popolare talk show di Canale 5 sarà perlopiù all’insegna dei ritorni. Infatti tra gli ospiti di Verissimo di sabato 30 aprile ci sarà il ritorno di una coppia molto amata: quella formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, insieme ad Eleonora Giorgi. Tornerà inoltre Carmen Russo con la figlia Maria. Spazio poi al membro dei Pooh Red Canzian, alla cantante Emma Muscat, all’attore Clayton Norcross e ad Angela Melillo.

Gli ospiti di Verissimo del 30 aprile: la conduttrice presenta il piccolo Gabriele

La coppia Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro verrà per la prima volta insieme a Gabriele, il figlio nato recentemente. Sarà la prima occasione per mostrarlo alla conduttrice al pubblico. Con loro ci sarà anche l’immancabile nonna Eleonora Giorgi. Per il mondo musicale Silvia Toffanin, che presto potrebbe sposarsi, ospiterà Red Canzian, che nell’ultimo periodo ha avuto un grave problema di salute, ed Emma Muscat. Quest’ultima, ex allieva di Amici del passato, rappresenterà Malta all’Eurovision Song Contest 2022. E ancora, ci sarà Carmen Russo, con la figlia Maria, ed Angela Melillo. Infine interverrà Clayton Norcross, l’indimenticabile attore di Beautiful che interpretava Thorne. Non mancherà poi l’appuntamento di domenica con Verissimo – Le storie e le interviste più emozionanti condotte da Silvia Toffanin nel corso delle edizioni.

Silvia Toffanin e quel cambio di rotta: l’assenza di un ospite fa discutere

Quello che però è subito saltato agli occhi del web è che nella lista degli ospiti di Verissimo di sabato 30 aprile non risulta l’ultimo eliminato di Amici, ovvero LDA. Da quando è iniziato il Serale di Amici questa sarebbe la prima volta che la Toffanin non ospita l’ultimo allievo uscito dal talent: cosa può essere successo? Una delle ipotesi più acclamante dai fan di LDA è che il cantante abbia avuto qualche impegno lavorativo vista anche l’uscita del suo ultimo singolo “Bandana”. Certo è che il mistero intorno al figlio di Gigi D’Alessio si infittisce.