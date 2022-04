Stefano De Martino, silenzio rotto finalmente su Belen: “Rispondo sinceramente…”

Verissimo: la verità sulla famosa coppia

Ultima puntata domenicale di Verissimo oggi, 10 aprile 2022, che dalla settimana prossima tornerà allo storico unico appuntamento del sabato. Il primo ospite di oggi è stato Stefano De Martino, che si è collegato dagli studi di Amici. Qui è impegnato a ricoprire, per il secondo anno consecutivo, il ruolo di giudice, insieme a Stash ed Emanuele Filiberto. Sapendo il suo freno a parlare della vita privata Silvia Toffanin ha temporeggiato per fare quello che lei stessa ha definito “il domandone”. Finalmente però Stefano non si è potuto sottrarre. Dunque lui e Belen Rodriguez sono davvero tornati insieme come scrivono tutti i giornali? Il ballerino e conduttore non si è voluto sbilanciare ma dal suo silenzio si è intravista una risposta affermativa. Stefano ha detto:

“Ti rispondo sinceramente. Ho una sana abitudine da un paio di anni a non parlare di queste cose per tutelare i miei affetti compreso mio figlio”.

L’esilarante battuta di Stefano De Martino su Alessandra Celentano: “Elisir della giovinezza”

Ampio spazio ha dedicato Stefano De Martino, durante l’intervista di Verissimo, a tutto il mondo di Amici. Da quando è entrato come allievo, anni fa, alla sua carriera da ballerino professionista nella scuola fino al ruolo di giudice. Silvia Toffanin, in particolare, gli ha chiesto se Alessandra Celentano fosse così severa anche quando De Martino era allievo. Lui ha risposto che anzi adesso si è addolcita. Proprio ieri sera Stefano ha sconvolto tutti raccontando una novità sulla maestra. Mentre oggi a Verissimo ha detto:

“La Celentano migliora ogni anno. E’ sempre più giovane, più tonica, più sagace. Lei avrà trovato l’elisir di lunga vita”.

Infine Stefano non ha nascosto la grande emozione che prova ogni volta che entra nello studio di Amici, anche se in veste di giudice, perché in ogni angolo c’è un pezzo della sua vita.

L’amore per Santiago e la possibilità di un altro figlio con Belen Rodriguez

Con gli occhi lucidi dall’emozione Stefano De Martino ha poi parlato di suo figlio Santiago, che ormai ha 9 anni e gli somiglia sempre di più. Con lui Stefano ha un dialogo aperto e sincero e cerca di dargli gli strumenti per capire come differenziare il bene e il male. Ovviamente Silvia Toffanin non si è fatta scappare l’occasione di chiedere a Stefano se gli piacerebbe diventare papà un’altra volta.

“Mi piacerebbe però lo farei con molta più cautela. Sarei molto più responsabile. Mi sono sempre immaginato padre di più figli però in questo momento ci penso bene”

ha concluso De Martino.