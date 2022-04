Stefano De Martino sconvolge tutti ad Amici: tra lui e Alessandra Celentano…

Alessandra Celentano spiazzata dal giudice di Amici (ma gli regge il gioco)

Quando c’è da stemperare momenti di tensione Maria De Filippi sa sempre chi interpellare. Ovvero Stefano De Martino che per indole è in grado di strappare un sorriso a chiunque e di riportare l’atmosfera sulla leggerezza. Questa volta la conduttrice ha chiesto una mano a Stefano per sedare gli animi tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro. I due hanno discusso animatamente ma in particolare era la maestra ad essere parecchio nervosa, come ha fatto notare Maria De Filippi. Stefano ha dunque spiegato che per fare pace ci sono due modi, uno è parlare e uno è ballare. Poi avvicinandosi elegantemente alla Celentano, e prendendole la mano, ha detto a tutti:

“Io e lei a casa balliamo per fare pace. Balliamo il tango. Adesso rilassati, non ci pensare più a Raimondo Todaro”.

Lei ha deciso di reggere il gioco al giudice annuendo alle sue affermazioni.

Lorella Cuccarini sconvolta dalla notizia: “Ma c’è una convivenza”

Nel raccontare il suo, finto, rapporto con Alessandra Celentano Stefano è apparso così convincente da essere quasi credibile. Per questo, spiazzata dalla notizia, Lorella Cuccarini dopo aver litigato con Rudy Zerbi ha esclamato:

“Ma c’è una convivenza! Abbiamo scoperto una cosa”.

Dopodiché Alessandra Celentano e Stefano De Martino hanno ballato un tango sensualissimo e la maestra di danza classica ha dimostrato di sapersela cavare molto bene. Peccato però che durante un passo di danza la Celentano si è fatta male alla schiena e, tra le risate dei presenti, ha dovuto sospendere l’esibizione. Maria si è subito precipitata per capire le condizioni dell’insegnante ma la Celentano ha spiegato di avere qualche piccolo problema alla schiena e che Stefano, muovendola forte, ha peggiorato la situazione.

Alessandra Celentano e Raimondo Todaro: scontro di fuoco

Ma cos’è successo tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano tanto da far arrabbiare così tanto la maestra e da dover fare intervenire Stefano De Martino per rasserenare gli animi? I due insegnanti hanno litigato perché secondo Todaro la collega propone delle coreografie di modern che però dentro hanno solo passi di danza classica. “Insisti con le brutte figure” ha detto come una furia Alessandra “si vede che te ne intendi tanto di danza”. Ma Raimondo ha subito replicato:

“Ti prendono in giro pure gli allievi tuoi pensa a che punto stai”.

Questo perché Michele durante la settimana aveva dato in qualche modo ragione a Todaro dicendo che in una coreografia di modern della maestra c’erano tantissimi passi di danza classica.