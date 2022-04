Veronica Peparini in difficoltà a Verissimo: come sono i rapporti con Andreas

Veronica Peparini e Andreas Muller si sono lasciati? Lei spiega la situazione da Silvia Toffanin

Per giorni è aleggiato il mistero intorno alla coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Muller dopo le parole del ballerino. Andreas aveva rivelato ai suoi fan di stare passando un momento difficile, a causa di problemi di umore e per alcune operazioni mediche da dover fare. Anche sul capitolo amore il ballerino aveva un po’ sorvolato. Oggi però a chiarire la situazione ci ha pensato Veronica ospite a Verissimo insieme alla collega Anna Pettinelli. Veronica non si è sottratta a nessuna domanda ed ha detto:

“Il momento complicato lo sta vivendo lui”.

Veronica ha però aggiunto che, almeno per adesso, i due stanno resistendo insieme. Lei gli sta molto vicina perché è così che dovrebbe essere in amore: esserci nei momenti più difficili e non solo in quelli facili e belli. Andreas al momento non è nel cast del Serale di Amici e a breve dovrebbe operarsi al ginocchio.

L’insegnante di Amici lancia una frecciatina ad Alessandra Celentano: “La danza moderna esiste e va alimentata”

Stasera andrà in onda la quarta puntata del Serale di Amici e la squadra delle Pe-Pe è super carica. Nel corso della puntata di Verissimo Veronica Peparini ha promesso battaglia al Serale e il suo obiettivo è portare Dario in finale. Intanto, insieme ad Anna Pettinelli, non sono mancate frecciatine ai colleghi con i quali vanno meno d’accordo ed hanno discusso di più durante l’anno. Mentre la Pettinelli ne ha avute per Rudy Zerbi, Veronica non ha risparmiato Alessandra Celentano. Quest’ultima, com’è noto, mette sempre la danza classica ad un livello superiore e spesso ha discusso con la Peparini, insegnante di moderno, su questo. Oggi Veronica a Verissimo ha detto:

“La danza moderna è attuale e fuori porta lavoro. E’ una danza che esiste e va alimentata”.

Veronica Peparini e i problemi con il figlio adolescente: “Cerco aiuto”

Infine Veronica Peparini da Silvia Toffanin ha parlato dei suoi figli. La piccolina, Olivia, che l’anno scorso ha incantato tutti ad Amici, ha appena compiuto 10 anni. Segue la mamma, soprattutto ad Amici, e parlano del suo lavoro. Il grande invece è in fase adolescenziale e Veronica ha ammesso di non vivere un periodo fcile. Suo figlio al momento, come molti ragazzi della sua età, parla poco.

“Mi confronto con tutti e cerco aiuto”

ha detto la Peparini.