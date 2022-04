Vladimir Luxuria, grande rinuncia: ha dovuto smettere per L’isola dei famosi

Vladimir Luxuria torna a parlare dell’esperienza in Honduras: le dichiarazioni al noto settimanale

Tra i concorrenti più apprezzati di sempre dell’Isola dei famosi il pubblico ricorda con grande piacere Vladimir Luxuria. Oggi, nella edizione che ha preso il via subito dopo la fine del Grande Fratello Vip 6 la famosa ex naufraga svolge invece il ruolo da opinionista al fianco di Nicola Savino ed è stata fortemente voluta dalla padrona di casa Ilary Blasi. Nel corso di una intervista rilasciata al settimanale Vero TV, Vladimir ha parlato del suo trionfo in Honduras in una delle edizioni dell’Isola più amate e ricordate di tutti i tempi. In quel periodo trascorso in Sudamerica tante cose sono cambiate nella vita del noto personaggio televisivo, a partire da alcune abitudini:

Sono grata all’Isola, ho vissuto lì una esperienza meravigliosa e ho anche smesso di fumare. Per me è stata anche una beauty farm, mi ha fatto bene alla pelle, nonostante fossi dimagrita 17 kg e mezzo

L’Isola dei famosi, il prezioso consiglio della storica vincitrice: “Affrontate le difficoltà con uno spirito comunitario”

Luxuria, che L’Isola dei famosi l’ha vinta avendo la meglio su personaggi di grande spicco, ha voluto dare dei preziosi consigli ai naufraghi di questa edizione. Parlando alla rivista Vero TV, la opinionista del reality, protagonista di una resa dei conti con uno dei concorrenti nei giorni scorsi, ha spiegato in che modo si può vincere il programma condotto da Ilary Blasi: “Se lo fate solo per farvi vedere in televisione lasciate perdere. Consiglio di affrontare le difficoltà con uno spirito comunitario, senza egoismi e con lealtà”.

La opinionista del reality ricorda: “Quando sono tornata a casa dall’Honduras mi sembrava tutto buonissimo”

La carenza di cibo è uno degli ostacoli più tosti che i naufraghi si ritrovano ad affrontare nel corso dell’avventura all’Isola dei famosi. Vladimir Luxuria, che stasera è pronta a tornare a vestire i panni dell’opinionista in studio su Canale Cinque, ha ricordato come sono stati i primi giorni dopo la fine dell’esperienza nel reality: “Avevo una fame che quando sono tornata a casa qualsiasi cosa mi sembrava buonissima” – le dichiarazioni della ex concorrente – .